Bu tavırla işler daha kötüye gider

ABD yönetiminin Türkiye’ye yönelik olarak bir dizi yaptırım kararı alması, Türkiye para piyasalarında beklenen ölçüde etki oluşturmadı.

Dolar kuru yerinde sayarken Borsa İstanbul ise yükselişe geçti. Piyasalardaki sınırlı etkide ‘yaptırım’ kararına ilişkin fiyatlamaların önceden yapılmasının ve Merkez Bankası’nın piyasaya dolar enjekte etmesinin etkili olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre ise TL varlıklarına yönelik tehditler henüz sona ermedi. ABD’nin yaptırım paketinin yankıları ve AB’nin silâh satışına ilişkin düzenlemeleri, sıkıntıda olan Türkiye ekonomisini orta ve uzun vadede olumsuz etkileyecek. DW Türkçe’nin haberine göre, Atina Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Aktar, Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığına karşı Arap ülkelerinden Çin’e, Avrupa’dan ABD’ye bir ‘uluslar arası koalisyon’ oluştuğuna dikkat çekerek, “Türkiye’de Erdoğan rejimi ortaya çıkan tabloya karşı daha üst perdeden konuşmaya devam ettikçe, ekonomide ve diplomaside işler daha da kötüye gidecektir. Zaten ekonomi durmuş vaziyetteydi. İşsizlik yükseliyor, yeni yatırım yok, enflasyon çıkışta. Merkez Bankası’nın suni önlemleri ekonomiyi iyileştirmeye yetmiyor” dedi.

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