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19 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Bu vicdansızlık artık son bulmalı - Çocuklar cezalandırılmasın, annelerin infazı ertelensin

19 Ocak 2023, Perşembe 01:35
BÜTÜN ÇAĞRILARA RAĞMEN ANNESİ HALA CEZAEVİNDE TUTULAN 6 YAŞINDAKİ 4. EVRE KANSER HASTASI YUSUF KERİM’İN DURUMU MECLİS GÜNDEMİNE GELDİ.

Bakan Bozdağ’a Yusuf Kerim sorusu
Yusuf Kerim için Meclis'te çağrı
Karamollaoğlu: Annesi Yusuf’un yanında olmalı
Siz de bir babasınız Bu zulme son verin!
6 yaşındaki Yusuf Kerim annesine kavuşsun

ANNESİNDEN AYIRMAYIN

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz: “Bu çocuğu annesinden ayırmayın. Bütün partiler ve toplum Yusuf Kerim'in annesine kavuşması için sessiz kalmamalı, Yusuf Kerim bir an önce annesine kavuşmalı ve bu vicdansızlık son bulmalı.”

HAPİSTE BÜYÜMESİNLER

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Sezgin: ”Çocukların hapiste büyümek zorunda kalmalarının önüne geçilmeli, çocuk haksız ve ayrı bir cezaya tâbi tutulmamalı. 0-6 yaş arası çocukların annelerinin infazları ertelenmeli.”

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Bu vicdansızlık artık son bulmalı - Çocuklar cezalandırılmasın, annelerin infazı ertelensin

TBMM Genel Kurulu’nda muuhalif milletvekilleri “Yusuf Kerim bir an önce annesine kavuşmalı ve bu vicdansızlık son bulmalıdır” çağrısı yaptı.

TBMM Genel Kurulu’nda HDP grubunun hapishanelerde büyüyen çocukların ve ebeveynlerinin yaşadığı hak ihlallerinin araştırılması önergesinin gündeme alınması önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi. HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, şunları söyledi: “Cezaevinde bu ihlallerle, bu koşullarla karşı karşıya kalan çocuklarla birlikte yine cezaevinin dışında annesi-babası cezaevinde olan ağır hasta çocuklar da söz konusu. Bugün birkaç ismi sizinle paylaşmak istiyorum: Hakan Dağdeviren, 11 yaşında, lösemi hastası, anne babası cezaevinde. Yine hatırladığınız üzere, Elif Nur Tiftik, 6 yaşında, Eskişehir’de o kötü koşullarda annesi-babası cezaevindeyken hayatını kaybeden bir çocuk. Bu fotoğrafı paylaşmak istiyorum: Değerli milletvekilleri, 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç, babası cezaevindeydi ve kanser tedavisi görüyordu, toplumun tüm taleplerine rağmen baba sadece 1 defa çocuğuyla görüştürüldü ve son gün durumu ağırlaşan Ahmet ‘Baba... Baba...’ diyerek hayatını kaybetti. Bu olay aslında karşı karşıya kaldığımız vicdansızlığın da bir göstergesi. Tabii, bununla birlikte hâlen bu vicdansızlıklar, hukuksuzluklar devam ediyor.”

Sessiz kalmayın

Kaçmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Şu 2 fotoğrafı size göstermek istiyorum: Bir tarafta hayatını kaybeden, ‘Baba... Baba...’ diyerek kaybeden Ahmet ve diğer tarafta, yine 6 yaşında kanser tedavisi gören Yusuf Kerim. Yusuf Kerim bu sabaha da yine annesiz uyandı. Soğuk bir hastane odasında kanser tedavisi görüyor 4’üncü evre ve doktorlar yaşama şansının yüzde 20 olduğunu söylüyor. Bu çocuğu annesinden ayırmayın. Değerli milletvekilleri, bu, sadece iktidar milletvekillerinin sorumluluğunda da değil; bütün partiler, bütün toplum Yusuf Kerim’in annesine kavuşması için sessiz kalmamalı, Yusuf Kerim bir an önce annesine kavuşmalı ve bu vicdansızlık son bulmalıdır.” 

Mağdur oluyorlar

İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin ise HDP önerisi üzerine yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Ülkemizde 0-6 yaş arası çocuklar annelerinin yargılama dosyaları nedeniyle, 12-18 yaş arası çocuklar ise kendi yargılama dosyalarından dolayı cezaevlerinde tutulmaktadır. Ceza infaz sistemindeki düzenlemeler çocukların haklarını ve ihtiyaçlarını gözetmekten çok uzaktır. Çocuk Koruma Kanunu’nda tanımlanmış olan koruyucu ve destekleyici önlemler hapishanedeki çocuklar için maalesef uygulanamamaktadır. Cezaevinde olan çocuklar fiziki koşulların kötülüğü ve sosyal izolasyon nedeniyle mağdur olmaktadırlar. Çocukların duygusal ve fiziksel olarak sağlıklı gelişimlerinin sağlanabilmesi için hapishanede büyümek zorunda kalmalarının önünde geçilmelidir, çocuk haksız ve ayrı bir cezaya tabi tutulmamalıdır. Genişletilmiş denetimli serbestlik gibi uygulamalarla anneleriyle kalan 0-6 yaş arası çocukların annelerinin infazları çocuğun üstün yararı gözetilerek ertelenmelidir. Burada hem çocuğun hem toplumun sağlığı esas alınmalıdır. Çocukların yaşam koşulları nedeniyle annelerin de çifte cezalandırılması mutlaka ve mutlaka önlenmelidir.”

Ankara - Anka

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Vicdansız ve zalim oldunuz

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP önerisi üzerine konuştu. Tanrıkulu, “Geçen hafta Çapa Hastanesinde Yusuf Kerim’i ben de ziyaret ettim, babasıyla görüştüm, annesi altı yıl üç ay ceza almış Adıyaman’da bir yurtta belletmenlik yaptığı için; tamamen haksız bir ceza. Ya, bebeği kanser, 4’üncü kürü dün almış, belki yarın öbür gün ölecek ve annesi Sakarya Cezaevinden sadece dört dakika bugün görüşebilmiş. Babasının ifadesiyle Yusuf Kerim bebek annesine şunu söylemiş: “Anne seni çok özledim.” Şimdi, bu annenin tedavi gören çocuğuyla dışarıda olabileceği bir yasal ortam yok. E, bunu yapma imkanınız mı yok, vicdanınıza sesleniyorum, yok mu? Her torba yasayı getiriyorsunuz, her şeyi getiriyorsunuz, bu bebekli anneler için bir yasal düzenlemeyi veya babalar için, anne-babalar için bir yasal düzenlemeyi burada yapamaz mıyız infazlarına ara verebileceğimiz?  “Hayır efendim, infaz yasasında böyle bir imkan yok.” Evet, yok; biz de biliyoruz. Peki, bunu değiştirme imkanımız yok mu? Yok mu? Var. Niye yapmıyorsunuz? Çünkü vicdansız oldunuz... Çünkü zalim oldunuz, çünkü mağdurluktan bu noktaya geldiniz, bu adaletsizliklerin hesabını sandıkta soracağız” dedi.

Ankara - Anka

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Meclis’e yasa gelmeli

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, annesi yanında olamayan kanser hastası Yusuf Kerim için hassasiyet talep etti.

HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, annesi yanında olamayan kanser hastası Yusuf Kerim için hassasiyet talep ederek,  “Şimdi, yapılması gereken... Bakın, hepimiz bunu sağlayalım lütfen. Ben size vicdansız diyorum, bana kızıyorsunuz Ak Parti - MHP’liler ama vicdansızlık bunlar. Çünkü sizin yaptığınız yasalar yüzünden bu çocuklar öldü, sizin yaptığınız yasalar yüzünden bu çocuklar öldü ve ölüyor; bunu durdurmanın bir yolu var. Bunu durdurmanın yolu, yedinci yargı paketine hasta mahpuslarla ilgili maddeleri katmak” dedi. Temmuz ayında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “Ekim ayında hasta mahpuslarla ilgili yasayı getireceğim” dediğini hatırlatan Gergerlioğlu, “75 civarında hasta mahpus öldü ve yakınları ölüyor, neredesin? Allah’tan korkmuyor musun? Kanser hastası insanlar ölüyor, kanser hastası çocuklar ölüyor, niye bir duyarlılık göstermiyorsunuz? Meclise bu yasa gelmeli, anne, çocuğunun başına gelmeli” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Ahmet Terzi

 

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