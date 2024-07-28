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29 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Buğday ekecek çiftçi kalmaz

28 Temmuz 2024, Pazar 19:40
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 4 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarını ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 250 lira olarak açıklamıştı. Ancak TMO ve tüccarlar tarafından buğdayın ‘birinci sınıf kalitede’ olmadığı gerekçesiyle belirlenen fiyatın altında alım yapılıyor.

TMO, 9 bin 250 lira olarak belirlediği buğdayı, çiftçiden 8 bin 250-8 bin 500 liradan alıyor. Tüccarlar ise buğdayı 7 bin-8 bin 750 lira arasında alıyor. Buğday alım fiyatlarından şikâyet eden çiftçiler, bu fiyatlarla buğday ekiminin yapılmasının zor olacağını söylüyor. Çiftçi İbrahim Kargın, Böyle giderse buğday ekecek bir tane çiftçi bulamazlar. Mazot şu anda 46 lira. Sürekli artıyor. Dönümü 400 kilo veriyorsa gelir- gider dengesi başa baş oluyor. Kar elde edemeyeceksem ben bunu neden ekeyim? Bazı yerlerde dönümü 300 kilo buğday veriyorsa zarar ediyor” diye konuşuyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, Bursa Yenişehir Çevre Platformu’ndan Erkan Erdem, buğday alım fiyatlarında geçen yıla göre sadece yüzde 12 artış yapıldığını belirtiyor. Erdem, “Yenişehir’de güncel fiyat ekmeklik buğdayda bir ton fiyatı 7 bin 500-8 bin  liraya kadar indi. Bu durum, çiftçilerin maliyetlerini karşılayamamasına ve üretimden vazgeçmelerine neden olabilir” ifadelerini kullanıyor.

Haber Merkezi

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