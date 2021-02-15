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15 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

'Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz'

15 Şubat 2021, Pazartesi 12:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." ifadelerini kullandı.

AA

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