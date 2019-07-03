23 Haziran’da seçimleri büyük oy farkı ile kaybeden AKP’yi köşesine taşıyan Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “Bugünkü üslûpla herkesi uzaklaştırırsınız” ifadelerini kullandı.

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sık sık isim vermeden sürdürdüğü eleştirilerine açıklık getirdi. Dilipak AKP tarafından kullanılan dil ve üslûptan örnekler vererek, “Bu ifadelerimde evet AK Parti’yi eleştiriyorum” dedi. “AK Parti aşıklarının gözünde, ama benim penceremden baktığınızda, güle oynaya uçuruma doğru giden bir arabanın önüne çıkıp el-kol hareketleri ile bu gidişi engellemeye çalışıyorsam, bu dostluğumdan ve sizi koruma refleksimden kaynaklanıyor” diyen Dilipak’ın “İmamoğlu’na davrandığınız gibi...” başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle; “Bakın İstanbul’da seçim sonuçları ortada: % 45/54. Şimdi o % 9 farkı nasıl tersine çevireceksiniz ona bakın. Elinize sopa ile bu işi başaramazsınız. Bugünkü üslûbla herkesi kendinizden daha da uzaklaştırırsınız. Onları nasıl ikna edeceksiniz ona bakın. Onların güvenini kazanın. Toplumun mesajını aldığınızı, anladığınızı, meşrûiyet zemininde değişeceğinizi anlatın ve gösterin. Yoksa bu kriz derinleşir ve daha da yayılır. Şiddetini de artırır. Bana kalırsa İmamoğlu konusundaki yanlışlar bir şekilde devam ederken, bir başka yönü ile aynı yanlışlar “yeni oluşum” için sözkonusu ediliyor.”