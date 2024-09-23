Bursa’da eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü

Bursa Yenişehir Havalimanı’nın apron bölümüne eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot can verdi. Bursa Yenişehir Havalimanı’nda sabah saatlerinde eğitim uçağı düştü.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada iki pilotun can verdiği bildirildi. Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Bursa Yenişehir Havalanı apron kısmına 23.09.2024 günü saat 08.10’da özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağı düşmüş, kazada 2 pilot hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Yenişehir Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Havalimanı kamera kayıtları üzerinden yapılan incelemede uçağın piste teker koyduğu, akabinde hızlı bir şekilde tekrar kalktığı ve sağ tarafa hızlı bir manevra yaptıktan sonra ikinci piste düşmek suretiyle kaza meydana gelmiştir. Bahse konu uçak içerisinde bulunan iki pilot kaza sonucu hayatlarını kaybetmiştir"

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