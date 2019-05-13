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13 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Büyük tatbikat başladı

13 Mayıs 2019, Pazartesi 09:30
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığında, seyre çıkacak gemilere saat 08.00'de Türk bayrağı çekilmesiyle başlatıldı.

Gemiler, daha sonra ileri harekete geçti. Asimetrik tehdit altında liman çıkışı faaliyeti icra edildi.

Tatbikata katılan 5 fırkateyn, 2 korvet ve 4 hücumbot, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığından ayrıldı.

Genelkurmay Başkanlığı yıllık tatbikat programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanarak Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen Denizkurdu 2019, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda üç denizde icra edilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, geniş katılımlı, gelişmiş kriz, gerginlik ve harp dönemi senaryolarına istinaden, stratejik ve operatif seviyedeki Denizkurdu Tatbikatı'nı icra edecek.

Komutanlık bağlısı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini artırmanın amaçlandığı tatbikata, dünyanın gelişmiş deniz kuvvetlerinde bile nadir görülen gemi, deniz karakol uçağı ve deniz helikopteri katılım yüzdesiyle iştirak ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının son dönemdeki en büyük tatbikatlarından Denizkurdu'na, envanterindeki 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile 25 bin 900 personel katılıyor.

Birlik ve gemilerin üs ile limanlardan hareketleriyle başlayan tatbikatta, 17 Mayıs'a kadar temeli deniz nevilerine yönelik su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, amfibi harekat, mayın harbi, elektronik harbi, denizde denetim harekatı ve denizaltıdan personel kurtarma eğitimlerini içeren harekata hazırlık eğitimleriyle fiili atışlar gerçekleştirilecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığından taktik hava gayreti, havadan ihbar kontrol uçağı, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz helikopterleri ve genel maksat helikopterlerinin de iştirakiyle tatbikatta, müşterek eğitimler ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı kıyı birliklerince görev fonksiyonlarına yönelik eğitimler icra edilecek.

"Yüksek süratli su üstü ve hava dronlarına atışlar icra edilecek"

Tatbikat kapsamında yerli ve milli silah sistemleriyle yüksek süratli su üstü ve hava dronlarına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracıyla atışlar, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları başta olmak üzere birçok atış ve eğitim yapılacak.

Tatbikatta, 17-21 Mayıs'ta Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda kriz ve harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun safhası icra edilecek. 

Tatbikat hitamında, 21-24 Mayıs'ta Hopa'dan İskenderun'a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde tatbikata iştirak edecek 85 gemi tarafından 31 yurt içi, 2 yurt dışı liman ziyareti yapılacak, gemiler halkın ziyaretine açılacak ve şehit aileleri ile gaziler ağırlanacak.

Deniz canlıları ve yaşadıkları çevrenin korunması için her türlü tedbirin alındığı tatbikat, 25 Mayıs'ta sona erecek.

AA

Etiketler: tatbikat
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