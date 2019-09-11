Büyükşehir belediye başkanları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Büyükşehir belediye başkanları Whatsapp grubu kuracak

Türkiye'nin çok partili hayata geçtiği 1946'dan beri ülkedeki her seçimin bir demokrasi şöleni havasında yapıldığını belirten Erdoğan, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nin de aynı coşkuyla tamamlandığını, bu seçimlerde 30'u büyükşehir, 51'i il, 922'si ilçe, 386'sı belde olmak üzere toplam bin 389 belediye başkanının milletin teveccühüyle göreve başladığını söyledi.

Ayrıca 20 bin 745 belediye meclis üyesi ve bin 271 il genel meclisi üyesi ile 50 bin 157 muhtarın da bu seçilerde sandıkta belirlendiğini aktaran Erdoğan, "Toplamda 73 bin 562 kişinin seçildiği böylesine büyük bir seçimi başarıyla neticelendirmiş olmamız hiç şüphesiz demokrasimizin bir zaferidir. Türkiye'ye karşı yöneltilen eleştirilere verilecek en büyük cevabımız, ülkemizdeki neredeyse her vatandaşımızın bir şekilde içinde yer aldığı işte bu geniş demokrasi ve özgürlük tablosudur. Seçim sürecindeki rekabeti meydanlarda bırakan, milletimizin sandıktan çıkan iradesine herkesin teslim olduğu bu güzel manzara geleceğimizin de en büyük teminatıdır." diye konuştu.

31 Mart seçimlerinde elde ettikleri başarılardan dolayı tüm belediye başkanlarını ayrı ayrı tebrik eden Erdoğan, "Seçildiğiniz gün itibarıyla artık size oy versin vermesin, şehrinizdeki herkesin belediye başkanı olarak görev yaptığınıza, yapacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin de milletin teveccühüyle görev alan tüm belediye başkanlarına aynı samimiyet ve hüsnüniyetle yaklaştıklarının altını çizen Erdoğan, tüm bakanların belediye başkanlarından gelecek sorulara cevap vermek ve taleplerle ilgili değerlendirmeleri yapmak üzere toplantıya katıldıklarını, aynı şekilde ilgili politika kurulu üyelerinin de burada olduğunu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Politika Kurulunu bunların takibini yapması için toplantıya özellikle aldığını dile getirdi.

Kendilerine karşı aleni husumet içerisine girmeyen, nezaketi ve insani mesafeyi koruyan tüm belediye başkanlarıyla çalıştıklarını anlatan Erdoğan, "Siyasi çekişmelerin geçici, buna karşılık ülkemize ve şehirlerimize yapılan hizmetlerin kalıcı olduğu gerçeğini hiç unutmadık. Bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin tüm kurumları ve meseleleri gibi büyükşehir belediyelerinin durumlarını da yakından izlediğine işaret eden Erdoğan, sık sık yaptığı il ziyaretleri sırasında belediyelerle özellikle ilgilendiğini, yürütülen çalışmaları ve sıkıntıları doğrudan kaynağında tespit ettiğini belirtti.

Parti ayırımı olmaksızın belediyelerin tamamının durumunu yakından bildiklerini vurgulayan Erdoğan, "Neredeyse tüm belediyelerimiz mali sıkıntı yaşıyor. Belediyelerin bugün içinde bulunduğu durumun sistemden de uygulamadan da kaynaklanan sebepleri var. Bu ülke 81 vilayetinin tamamıyla hepimizin olduğuna göre bu sorunların tespiti ve çözüm yollarının bulunması da bizlerin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, "30 büyükşehrimiz başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımızın tespit ve teklifleri doğrultusunda bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Kanun değişikliği gereken konuları Mecliste, kararname gereken konuları Cumhurbaşkanlığında, diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve elbette partilerinin samimi destek vermesidir. Türkiye için 81 ilimizin tamamı için bu iş birliği zeminini oluşturup, işletmeliyiz." dedi.

"Pek çok vicdan yaralayıcı habere rastlıyoruz"

Medyada her gün çeşitli şehirlerdeki belediyelerle ilgili sendika değiştirme baskısından, işten atmalara, tehditlere kadar pek çok vicdan yaralayıcı habere rastlandığına işaret eden Erdoğan, "Unutmayınız, kağıt üzerinde bir toplam olarak önünüze gelen personel sayısındaki her bir rakam, bir insana ve onun etrafında şekillenen daha geniş bir hayata tekabül ediyor. Belediye başkanlarının kurumlarını yönetme tasarrufu, emekleriyle ekmek paralarını kazanma peşindeki insanların hayatlarını diledikleri gibi altüst edebilecekleri anlamına gelmiyor. Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset, ne hizmet bina edilebilir." diye konuştu.

Kamunun diğer tüm kurumlarında olduğu gibi belediyelerde çeşitli statülerde çalışan personelin tamamına, hakka, hukuka, adalete ve vicdana uygun şekilde davranılmasının şart olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şayet varsa birkaç kötü örnek bahane edilerek, yüzlerce, binlerce kişinin ekmeğiyle oynanması ne hakka ne hukuka ne adalete ne de insanlığa sığar." dedi.

Bu sebeple keyfi uygulamalara maruz kalmamaları için tüm kamuda sayıları milyon bulan taşeron şirketler üzerinden çalışan işçileri sözleşmeli statüyle kadroya geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Buna rağmen son aylarda bazı belediyelerimizde yaşanan hadiseleri üzüntüyle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.