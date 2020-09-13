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13 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Büyükşehirlere dönüş vak’aları artıracak

13 Eylül 2020, Pazar
Normalleşmeyle birlikte vak’a sayılarındaki artışı değerlendiren uzmanlar İstanbul’a Anadolu’dan dönüşlerin başlamasıyla önümüzdeki birkaç hafta içerisinde vak’a sayılarının artacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınında vak’a sayıları yeniden artmaya başladı. Vak’a tablosunda artışlar, yeni tedbirlerin uygulanması salgında ‘başa dönülüyor’ endişesini arttırdı. Doktorlar, okulların açılması ve tatilcilerin dönüşüyle birlikte 16 milyonluk kent için tehlike çanları çalmaya başladığı söylüyor. T24’deki habere göre, İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk, tatilden ve memleketlerden dönüşün, okulların açılmasının ve grip mevsiminin gelmesinin vak’a sayısını arttıracağını dile getirdi: “İstanbul’da vakalar azaldı gibi algı oluştu, ama devam ediyor. Kontrolsüz açılmadan bu yana ülkede artıyor. Sağlık Bakanlığı insanlara ‘maske tak, fiziksel mesafeyi koru’ demekten başka bir önlem düşünmüyor. Tehlike tüm ülke için geçerli. Büyükşehirlerden küçük yerlere giderken oralar için tehlike artmıştı şimdi ise büyükşehirlere dönüş, riski oldukça arttıracak.”

“Normalleşme tüm tedbirleri sıfırladı”

İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep Koç ise hızlı ‘normalleşme’nin bütün tedbirleri sıfırladığını söyledi: “Vak’alar gittikçe artmaya başladı. Anadoludan İstanbul’a dönüşler başladı. Güneydoğu, İç Anadolu ve Karadeniz’de vak’alar çoğaldı. Önümüzü şu an göremiyoruz. Bunun için beklenilmeli, durum gözlemlenmeli. Covid-19’a hazırlık bakımından yeni bir düzene geçilmeli.”

‘Ya hep ya hiç kuralı uygulandı’

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da Türkiye’nin merkezinde yer alan Ankara’nın konumu itibarıyla diğer illerle bağlantısının bulunduğunu, yaz tatili için tatil beldelerine ve memleketlerine gidenlerin dönmesiyle Ankara’da vak’a sayılarında artışların yaşandığını söyledi.  Doç. Dr. Kayıpmaz, mahalle aralarında yapılan düğünlerde halaylara devam edildiğini, insanların eğlencelerinden ve keyiflerinden taviz vermediğini belirterek, şöyle konuştu: “Ya hep ya hiç kuralı uygulandı. Toplu bir araya geldiğimiz her türlü etkinlik, aslında virüsün yayılmak için fırsat bulduğu alanlar oldu. Aslında biz normalleşmenin başlamasıyla “evde kal” döneminden “işini gör evine dön” dönemine geçmiştik. İşimizi gördükten sonra evimize dönmeliydik. Virüsün yayılması devam ediyordu. Pandemi tehlikesi dünyanın hiçbir ülkesinde ortadan kalkmış değildi. Dışarıda eğer tedbirsiz bir davranışımız olduysa veya kurallara dikkat edemediğimiz bir gün olduysa evimizde 1 hafta 10 gün vakit geçirerek aslında orada yaptığımız olumsuzluğun tedbirsizliğin bir şekilde tolere olmasını sağlayabilirdik. Ne yazık ki bunu da yapamadık.”

AA

Etiketler: büyükşehir, vaka, artış
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