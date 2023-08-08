"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Çam ağaçlarımızı 5’li çeteye yedirmeyiz

08 Ağustos 2023, Salı
İkizköylü Ayşe Enginsu, “Vermeyeceğiz çamlarımızı. Asla vatanımı, milletimi, çamımı, havamı, suyumu asla aç gözlü beşli çetelere yedirmeyeceğiz” dedi.

İklim krizi körüklenip ranta çevriliyor

 

Türkiye’nin dört bir yanından çevreciler, doğaseverler, sanatçılar, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri, maden sahası için ağaç kesimini protesto etmek üzere Muğla’nın İkizköy ilçesi Akbelen Ormanı’nda “Büyük Buluşma”da bir araya geldi. Eylem kapsamında bir ağaca kefen giydirilerek saygı duruşunda bulunuldu; ormanda forum düzenlendi. İkizköylü Ayşe Enginsu, 14 gündür ağaçları için direnirken kolluk kuvvetleri tarafından “coplandıklarını” belirterek, “Ama yine de direniyoruz, yine de direniyoruz. Vermeyeceğiz çamlarımızı. Asla vatanımı, milletimi, çamımı, havamı, suyumu asla aç gözlü beşli çetelere yedirmeyeceğiz” dedi.

Vatanımıza sahip çıkacağız

Enginsu, “Bizim burada Limak’a yedirecek ekmeğimiz yok. Suyumuz yok. Gitsin, nerede duruyorsa dursun, bizi serbest bıraksın. Biz vermiyoruz. Biz vatanımıza sahip çıkacağız” diye tepki gösterdi. Enginsu, kendilerini copladıklarını belirten kolluk kuvvetlerine “Onların anne ve babaları bugün Akbelen’de ne yaptın diye sormuyor mu? Anneleri copladım, üstüne biber gazı sıktım mı diyorlar? Gurur mu duyuyorlar bize böyle yapmaktan? Biz ne yaptık. Vatanımızı koruduk... Ben de 2 çocuk annesiyim. Ben de saldım çocuğumu askere. Ben çocuklarıma dedim ki ‘Oğlum sizi askere salıyorum ama sakın ki yolda bir karınca dahi gördüğünüzde, sakın çiğnemeyin oğlum. Ayağınızla tepin, kıyısından geçin’. Ben böyle asker yetiştirmedim” diye seslendi.

Bu Limak bizi yedi bitirdi

İkizköylü başka bir vatandaş da ormanlarına ve zeytinliklerine sahip çıkacaklarını kaydederek, “Beni Limak, jandarma korkutamaz. Ben cesurum. Ölmeye de gelirim, yaşamaya da gelirim. Elinden geleni arkasına koymasınlar. Ben herkese kucak açarım, askerlere, gençlere kucak açarım. Ben de saldım oğlumu askere. Benim oğlum böyle mi yapmış? Benim oğlum annelere karşı mı gelmiş? Yazık olsun bu vatanın askerlerine. Yazık olsun bu Limak’a. Bu Limak bizi yedi bitirdi. Yerin dibine batsın” dedi.

Muğla - Anka

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İklim krizi körüklenip ranta çevriliyor

    'Ekonomi zıvanadan çıktı'

    Silahlı çocuklar yüzde 131 arttı

    Kiralarda 3 yılda yüzde 800 artış

    Çam ağaçlarımızı 5’li çeteye yedirmeyiz

    Deprem testlerine olan talep sıfıra dayandı

    Depremlerden 6 ay sonra salgın riski devam ediyor

    Fiyatları Erdoğan belirliyor

    En sıcak yaz olabilir

    Galatasaray, Olimpija Ljubljana deplasmanında

    Bursa'daki feci kazada 4 kişi öldü

    Nijer'de darbeciler hava sahasını kapattı

    LGS 2. nakil sonuçları açıklandı

    Türkiye bu modelle devam edemez

    İstanbul depreme hazır değil

    Enflasyon yüzde 70’e dayanacak

    Danimarkalı Müslümanlardan Danimarka hükümetine çağrı

    Emzirmek anneyi de, bebeği de koruyor

    Deprem 6 ayda unutuldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    86 yaşındaki yatalak hastaya reva görülenler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri (2)
    Ali FERŞADOĞLU

    “Şerh, te’lif, tefsir, tekmil” gibi 12 vazife ve anlamları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İklim krizi körüklenip ranta çevriliyor
    Süleyman KÖSMENE

    Tevekkül, tedbir almaya engel midir?
    Genel

    'Ekonomi zıvanadan çıktı'
    Faruk ÇAKIR

    Depreme hazırlanabilir miyiz?
    Genel

    Kiralarda 3 yılda yüzde 800 artış
    Mehmet KARA

    Meclis ikinci kez olağanüstü toplanırken…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.