Çam ağaçlarımızı 5’li çeteye yedirmeyiz

İkizköylü Ayşe Enginsu, “Vermeyeceğiz çamlarımızı. Asla vatanımı, milletimi, çamımı, havamı, suyumu asla aç gözlü beşli çetelere yedirmeyeceğiz” dedi.

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Türkiye’nin dört bir yanından çevreciler, doğaseverler, sanatçılar, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri, maden sahası için ağaç kesimini protesto etmek üzere Muğla’nın İkizköy ilçesi Akbelen Ormanı’nda “Büyük Buluşma”da bir araya geldi. Eylem kapsamında bir ağaca kefen giydirilerek saygı duruşunda bulunuldu; ormanda forum düzenlendi. İkizköylü Ayşe Enginsu, 14 gündür ağaçları için direnirken kolluk kuvvetleri tarafından “coplandıklarını” belirterek, “Ama yine de direniyoruz, yine de direniyoruz. Vermeyeceğiz çamlarımızı. Asla vatanımı, milletimi, çamımı, havamı, suyumu asla aç gözlü beşli çetelere yedirmeyeceğiz” dedi.

Vatanımıza sahip çıkacağız

Enginsu, “Bizim burada Limak’a yedirecek ekmeğimiz yok. Suyumuz yok. Gitsin, nerede duruyorsa dursun, bizi serbest bıraksın. Biz vermiyoruz. Biz vatanımıza sahip çıkacağız” diye tepki gösterdi. Enginsu, kendilerini copladıklarını belirten kolluk kuvvetlerine “Onların anne ve babaları bugün Akbelen’de ne yaptın diye sormuyor mu? Anneleri copladım, üstüne biber gazı sıktım mı diyorlar? Gurur mu duyuyorlar bize böyle yapmaktan? Biz ne yaptık. Vatanımızı koruduk... Ben de 2 çocuk annesiyim. Ben de saldım çocuğumu askere. Ben çocuklarıma dedim ki ‘Oğlum sizi askere salıyorum ama sakın ki yolda bir karınca dahi gördüğünüzde, sakın çiğnemeyin oğlum. Ayağınızla tepin, kıyısından geçin’. Ben böyle asker yetiştirmedim” diye seslendi.

Bu Limak bizi yedi bitirdi

İkizköylü başka bir vatandaş da ormanlarına ve zeytinliklerine sahip çıkacaklarını kaydederek, “Beni Limak, jandarma korkutamaz. Ben cesurum. Ölmeye de gelirim, yaşamaya da gelirim. Elinden geleni arkasına koymasınlar. Ben herkese kucak açarım, askerlere, gençlere kucak açarım. Ben de saldım oğlumu askere. Benim oğlum böyle mi yapmış? Benim oğlum annelere karşı mı gelmiş? Yazık olsun bu vatanın askerlerine. Yazık olsun bu Limak’a. Bu Limak bizi yedi bitirdi. Yerin dibine batsın” dedi.

Muğla - Anka