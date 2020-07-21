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21 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

Cami Ayasofya’ya Hıristiyan desteği

21 Temmuz 2020, Salı 00:15
ALMAN PAPAZ KÖRNER: “MÜZENİN TEKRAR İBADETHANE OLMASI BİR DİNDARI ANCAK MUTLU EDER.” KUDÜSLÜ RAHİP MUSELLEM: “TARİH VE KADER CAMİ OLMASINI İSTEDİ.”

Müze kararıyla kaybetmiştik

Körner: “Ayasofya’yı asıl müzeye çevrildiği zaman ikinci kez kaybetmiştik, cami kararıyla yeniden kazandık. Oradan yükselen namaz çağrısını kabul ederek ‘Memnuniyetle, burayı Müslümanlarla birlikte ibadetimiz için taşıyıcı olarak kullanacağız’ diyeceğiz.”

Karar takdirle karşılanmalı

Musellem: “Camiye çevirme  kararıyla Ayasofya'nın haysiyet ve onuru arttı. Dünyadaki Hıristiyanlar bu kararı takdirle karşılamalı. Tarih ve kader, bu büyük kilisenin halkıyla birlikte İslama dönmesini diledi.” 

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Cami Ayasofya’ya Hıristiyan desteği

Ayasofya’nın tekrar cami olarak Müslümanların ibadetine açılmasına Hıristiyan dünyasından destek de geliyor. Kudüslü Katolik rahip Musellem ve Alman papaz Körner kararı destekliyor.

Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Manuel Musellem, ‘tekrar camiye çevirme kararıyla Ayasofya’nın haysiyet ve onurunun arttırıldığını’ söyledi. Katolik bir rahip olan Musellem sosyal medya hesabında paylaştığı video kaydında, dünyadaki Hıristiyanları Türkiye’nin Ayasofya’yı cami olarak ibadete açma kararını takdir etmeye dâvet ederek, “Erdoğan, Ayasofya’yı herkesin ayakları altında çiğnenen bir müzeden, içinde Allah’ın adının anıldığı ve yüceltildiği, sevgi ve saygı duyulan camiye çevirdi” dedi.

“Onlar bizim halkımız, biz de onların halkıyız”

Müsellem, “Bir Müslüman kiliseme saygı duyduğu sürece bana da saygı duyuyordur. Tarih ve kader, bu büyük kilisenin halkıyla birlikte İslam’a dönmesini diledi” görüşünü dile getirdi. Bazı Avrupa şehirlerinde ibadethanelerde Hıristiyanlar ve Müslümanların sırayla ibadet ettiğini hatırlatan Musellem, “Onların kiliselerimizde ibadet etmelerine engel olmayın. Onlar bizim halkımız, biz de onların halkıyız. Biz onların eti ve kemiğiyiz, onlar da bizim etimiz ve kemiğimiz. Bir Hıristiyan Müslüman’ı korumalı, bir Müslüman Arap da Hıristiyan’ı korumalı” diye konuştu. 

‘Namaza davet’ çağrısını kabul etmeliyiz

Almanya’nın tanınmış Cizvit papazlarından Felix Körner ise Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılması tartışmalarını “iki yüzlü” olarak nitelendirerek eleştirdi. Körner, “İnanan birisinin Ayasofya’nın mabet olarak kullanılmasından rahatsızlık duymaması gerekir. Batı Hıristiyanlığı olarak biz, Osmanlılar yaklaştıkça Doğu Roma’yı umursamadık. 1453’te şehri ve dolayısıyla Hıristiyanlık için Ayasofya’yı kaybettik. Tabii ki bu bize acı verebilir. Dindar birisine bu acı vermez, bu sadece mutlu edebilir” dedi. Körner, “Biz müzeye çevrilmesi dolayısıyla orayı ikinci kez kaybetmiştik. İnançlı insanlar olarak böyle görmeliyiz, orayı tekrar kazandık. Ayasofya’dan yükselen ‘namaza dâvet’ çağrısını kabul edip şunu söyleyeceğiz, ‘Memnuniyetle bu camiye bir toprak talebi olmadan gideceğiz, bu yeri Müslümanlar ile veya tek tek ibadetimiz için manevî bir dürtü ve manevi taşıyıcı olarak kullanmak istiyoruz.”

Gazze / Berlin – aa 

AA

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