Çare herkes için adalet

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türkiye’de tek bir değişiklikle tüm sorunlar aşılabilecektir; bu da ‘herkes için adalet’ mottosunda saklıdır” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptığı yazılı açıklama ile yargı reformu önerisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uysal, TBMM ve ülke gündeminin en önemli gündemlerinden birisi olan yargı reform paketi hakkında yaptığı değerlendirmede “İktidar öncelikle zihnî bir reforma gitmelidir” diye konuştu. Açıklamada, “İktidar, yargıyı siyasetlerinin bir aracı haline getirdi” diyen Uysal, “TBMM 27. Dönem 3. Yasama yılının ve fakat son yıllarda ülkemizin en önemli gündemi yargının geldiği haldir. İstatistiki araştırmalar rakamlarla ortaya koysa da sokakta, her hane ve mahalde yargı bağımsızlığı ve dolayısıyla adalet konusu çeşitli tartışmalara sebep olan derin bir yara halini almıştır” dedi.

Sorunlar, halının altına süpürülüyor

Uysal, yargıyı devletin aslî üç erkinden biri olmaktan çıkarıp siyasetinin bir aracı haline getiren iktidarın, tıpkı ekonomide olduğu gibi kendi bozduğunu kendi toparlayacağını iddia ettiğini, lâkin ortaya koyulan strateji belgesinin çer çöp, sorun ne varsa halının altına süpürmekten ibaret olduğu görüldüğünü ifade etti. Uysal, “Yargı üzerindeki tahakkümünü çoğunlukçu bakış açısı ile kuran iktidar, şimdi de birtakım ittifaklarla elde ettiği çoğunluğu nazara alıp bir düzenleme teklif etmektedir. Teklif edilen düzenlemenin yasalaşması eminiz ki iktidar için kişisel tatminden öteye gitmeyecektir. Zira Ak Parti iktidarı ve Ak Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan kanun, nizam takmayan, yasaları kale almayan bir tavır sergilemektedir” diye konuştu.

Yeniden yapılanmaya ihtiyaç var

Uysal, “Yargıda uzun süredir bizlerin tesbit ettiği sorunları hassaten kendileri de tesbit ettilerse eğer görecekler ki; ‘reform’a yani ‘düzenlemeye’ değil, ‘yeniden yapılanma’ya ihtiyaç vardır. Bu yapılanmaya da yargı erkinin mümessillik makamı olan HSK’dan başlamak gerekmektedir. İktidar 16 Nisan’ın fiilî hale getirdiği yargısal anomaliyi değiştirmek istiyorsa; inşa ettiği bozuk sistemi düzenleme gibi görünen koruma çalışmaları yapmak yerine, kolektif bir akılla yıkıp, herkesin fikir ve görüşlerini dikkate alan bir anlayışla bunu yeniden inşa etmelidir” şeklinde konuştu. Uysal, hukukçuların, yargı mensuplarının eğitiminin önemli olduğunu, ancak asıl önemli olanın, hukukçuların bağımsız karar verebilecekleri, evrensel hukuka, insan haklarına uygun davranacakları ortamı sağlayabilmek olduğunu söyledi.

Demokrasi işler kılınmalı

Diğer bütün değişiklik tekliflerini de değerlendirdiklerinde iktidarın asıl meseleyi atlamış olduğu görüleceğini söyleyen Gülten Uysal açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye’de tek bir değişiklikle tüm sorunlar aşılabilecektir; bu da ‘herkes için adalet’ mottosunda saklıdır. İktidar bu düzenlemeyi yaparken güzel bir deyimi hatırlatmıştır. Kendileri ‘Farz ibadet dururken, nafile namaz kılmaktadır.’ İktidar matbu israftan, zaman israfından vazgeçmeli, anayasada kuvvetler ayrılığını sağlayacak, başta HSK yapısı olmak üzere yürütmenin yargı üzerindeki hegemonyasına son verecek değişikliği ihdas etmeli, hak ve hürriyetleri teminat altına alacak düzenlemeye gitmeli, hülâsa herkes için adaleti tesis etmelidir. Kısaca önce eşi benzeri görülmemiş bu kadük hükümet sisteminden vazgeçip, demokrasiyi işler kılmalıdır.”

HABER: FATİH KARAGÖZ