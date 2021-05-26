Çare Meclis'te ama eli kolu bağlı

MAFYA İFŞAATI GÜNDEM OLMAYA DEVAM EDERKEN, ÇÖZÜM BULMASI GEREKEN KURUMLAR OLARAK MECLİS VE YARGI TEK ADAM REJİMİYLE TIKANMIŞ DURUMDA. ÇARE ERKEN SEÇİM.

“ÖKÜZ ÖLMÜŞ, ORTAKLIK BOZULMUŞ”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu: “İddialar muteber mi değil mi bilmem, ama vahim olduğu muhakkak. Lâkin henüz savcılardan ses yok. Sanki ‘Öküz ölmüş, ortaklık bozulmuş’ gibi bir izlenim ediniyoruz. Daha fazlası devletin çökmesi.”

EN BÜYÜK İHTİYAÇ AHLÂKLI SİYASET

“Herkes Meclisten bir çare bekliyor, ama CHS ile onun eli kolu bağlı. Sığınılacak tek yer yargı, onun da bağımsızlığı tartışmalı. Oysa adaletin görevi hakikati aramak. Bugün Türkiye’de en fazla ihtiyaç duyulan şey ahlâklı siyaset.”

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Çare Mecliste, ama eli kolu bağlı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Bu konuda TBMM’nin eli kolu, neredeyse bağlı durumdadır. Herkes Meclis’ten bir çare beklemektedir” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker’in iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, “İddialar muteber midir değil midir, bilmem, ama vahim olduğu muhakkaktır. Konuyla ilgili muhataplar karşılıklı açıklamalar yapıyorlar. Lâkin henüz savcılardan bir ses yok. Sanki ‘öküz ölmüş ortaklık bozulmuş’ gibi bir izlenim ediniyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuz kokmuştur

Bu konuda TBMM’nin elinin kolunun neredeyse bağlı olduğunu ileri süren Dervişoğlu, “Herkes Meclis’ten çare beklemektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte Meclis’in gensoru yetkisi elinden alınmıştır. Soruşturma önergesi için de salt çoğunluk gerekmektedir. Araştırma önergeleri ise iktidar kanadı oylarıyla reddedilmektedir. Cumhurbaşkanı vaziyet almadığı müddetçe sığınılacak tek yer yargıdır. Onun da bağımsızlığı maalesef tartışmalıdır. Yani tuz kokmuştur. Doğru lâfı yanlış adam söyledi diye doğruyu, yanlış lafı doğru adam söyledi diye adamı eğip bükmeye kalkışmamak lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Tek yol seçim

Dervişoğlu, adaletin görevinin hakikati aramak olduğunu ancak iktidarın hakikati aramak yerine kendisini hakikatin yerine koymaya çalıştığını iddia ederek, şunları söyledi: “Türkiye’de en fazla ihtiyaç duyulan şey ahlaklı siyasettir. Demokrasinin fazileti, faziletli siyasetçilerin varlığıyla hissedilir. Zihniyeti sakat, geçmişi şaibeli, kadroları sabıkalı olan bu zevatın siyasete ahlâk ve seviye kazandırması asla beklenemez. İşte bu sebepten dolayı saray siyaseti değil, halk siyaseti vadediyoruz.

Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bitmek bilmeyen ihtirasları yüzünden bütün değerlerimizi çürütüyorlar. Türkiye’de yaşadıklarımız başka bir ülkede yaşanmış olsaydı neler olurdu?” Müsavat Dervişoğlu, muhalefetin erken seçim talebine ilişkin bir soruya ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin çöktüğünü, Türkiye’nin o enkazın altında kaldığını, bu enkazın altından kalkmanın tek yolunun ise seçim olduğunu savundu. TBMM - aa