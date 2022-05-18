Çavuşoğlu: ABD ile sorunlarımızı çözmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz. Roma'daki toplantı, Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki görüşme, bu anlamda önemli bir görüşme oldu.'' dedi.

ABD'de temaslarda bulunmak üzere New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Türkevi'nde Türk-Amerikan toplumu üyeleriyle bir araya geldi.

"Stratejik mekanizma kurduk"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili bir görüşme de gerçekleştireceğini aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

''ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz. Roma'daki toplantı, Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki görüşme, bu anlamda önemli bir görüşme oldu. Sayın Biden'ın teklifiyle stratejik mekanizma kurduk. Bu mekanizmanın amacı ikili ilişkilerimizde ve bölgede yaşadığımız sorunlar görüş ayrılığı içinde olduğumuz konuların çözülmesi ya da bu konuda nasıl birlikte hareket edebiliriz diye çalışmalar yapmak. ''

Çavuşoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinin birçok alanda geliştiğini söyledi.

ABD ile özellikle ekonomik ilişkilerin geliştiğini belirten Çavuşoğlu, ''Ticaretimiz geçen sene 27 milyar doları geçti, bizim lehimize de yaklaşık bir milyar dolarlık bir fark var ama dengeli olmasını istiyoruz ve 100 milyar dolara çıkmak istiyoruz. Diğer taraftan dünyadaki krizler çerçevesinde ABD ile hangi alanlarda iş birliğimizi geliştirebileceğiz, bunları da bu mekanizma çerçevesinde görüşeceğiz.'' diye konuştu.