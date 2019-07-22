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22 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklamaları

22 Temmuz 2019, Pazartesi 11:35
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili, "S-400 barışı korumak için alınan bir sistem" dedi.

Çavuşoğlu, "Ortada belirsizlikler var ama değişmeyen bir gerçek var, biz S-400'ü aldık. S-400 bir savunma sistemi, durup dururken kullanılacak bir ürün değil, başka bir ülkeye ya da herhangi bir ülkenin savunma sistemlerine saldırı için alınan bir sistem değil. S-400 barışı korumak için alınan bir sistem" diye konuştu.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması halinde Türkiye'nin nasıl cevap vereceği sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız. Bizim de ABD'ye verecek cevaplarımız olacaktır" dedi.

Çavuşoğlu, F-35'lerin verilmemesi halinde "Türkiye’nin kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidereceğini" söyledi.

'ABD HENÜZ TEKLİFİMİZE YANAŞMADI'

​-S-400 sistemi sürekli açık olacak ki, herhangi bir tehlike olduğunda tespit edecek, açık olmazsa tehdit geldiğini nereden anlayacaksınız.

-(S-400 ile ilgili ortak teknik heyet) ABD henüz teklifimize yanaşmadı.

'F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMADIK'

-(ABD'nin F-35 kararı) F-35 programından çıkarılmadık. Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin bu projeden çıkarılmasına karşılar. Trump verdiği sözü tutmak için uğraşıyor. Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidermeye çalışır.

-ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız. Bizim de ABD'ye verecek cevaplarımız olacaktır.

-'Biz Patriot'ı satamadığımız için Türkiye S-400 alıyor' diyen bir yönetim, F-35 vermedikleri zaman başka seçenekleri değerlendirdiğimizde de bir şey diyemez.

'TÜRKİYE'NİN NATO'DAN ÇIKARILMASI MÜMKÜN DEĞİL'

-Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması mümkün değil. Eksen kayması tartışmalarına ben gülüyorum. Türkiye'nin tek boyutlu bir politika mı izlemesi gerekiyor?

-Dış politikada yeni açılımlar olacak.

-AB'nin kapısında bekleyecek ülke değiliz. Geri kabul anlaşmasını askıya aldık.

-Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları devam ediyor, henüz açıklanacak bir düzeyde değil.

Etiketler: S-400, barış, sistem
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