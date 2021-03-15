Cerablus ve El Bab'taki füze saldırısı hakkında MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzelerin, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sivilleri hedef alan atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi. Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde: 1- Suriye'de Rejim kontrolünde bulunan Halep’teki Kuveyris Havaalanı’dan ateşlenen ÇNRA ve balistik füzeler, kuzeydeki Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef almıştır. Sivil yaralılar bulunmaktadır. 2- Fırat Kalkanı bölgesine yönelik gerçekleşen ve sivilleri hedef alan atışların başlamasını müteakip atışların durdurulması için RF tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. 3. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. AA

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