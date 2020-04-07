Cezaevindeki gazeteciler ülkemizin utancı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü için yayımladığı açıklamada, cezaevindeki gazetecilerin durumunu “Türkiye’nin utancı” olarak nitelendirdi.

TGC, 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü’nde bu yıl faili meçhul gazeteci cinayetlerine ve hakkında dâvâ açılan gazetecilerin durumuna dikkat çekti. Euronews Türkçe’nin haberine göre, 6 Nisan 1909’da gazeteci Hasan Fehmi’nin öldürülmesi sonrası ilân edilen Öldürülen Gazeteciler Günü’nde TGC’nin mesajı, “Gazeteciler hakkında açılan davaların önü arkası kesilmiyor. Cezaevindeki gazeteci ve yazarların durumu ise gerçekten ülkemizin bir utancı” şeklinde oldu. Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) verilerine göre dünyada 2019 yılı içerisinde 25 gazeteci, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle öldürüldü. Yine 2019’da dünya genelinde 250 gazeteci, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklandı. Gazetecilerin en çok tutuklandığı ülkeler, Çin ve Türkiye oldu. 2019’da Çin’de 48, Türkiye’deyse 47 gazeteci cezaevine girdi.

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