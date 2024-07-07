Cezaevleri doldu taşıyor

Avrupa Konseyi’nin cezaevlerine ilişkin raporlarına göre ülke, Avrupa’daki tutuklu sayısında zirvede yer alırken Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) raporları ise bunu doğrulayacak nitelikte.

TİHEK yetkililerinin, Maltepe L Tipi Cezaevi’nde gerçekleştirdiği ziyarette kurumda kapasitenin üzerinde tutuklu bulunduğu saptandı. Cezaevine yapılan ziyarete ilişkin hazırlanan raporda, cezaevinin artırılmış kapasitesinin 1760 olduğuna dikkat çekilirken kurumda 2 bin 188 tutuklu bulunduğu aktarıldı. BirGün’ün haberine göre, Tutuklu sayısının kapasitenin üzerinde olmasından kaynaklı olarak tutukluların bir kısmının yerde yattığına dikkat çekilen raporda, 28 kişilik koğuşlarda genellikle 40’dan fazla tutuklunun kaldığı aktarıldı. Haber Merkezi

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