Çin’e yaptırım kararı TBMM’den çıkmalıydı

Dünya Uygur Kongresi Baş Müfettişi Abdülhakim İdris, ‘ABD’nin Çin’e karşı yaptırım kararının aslında TBMM’den çıkmış olması gerektiğini’ söyledi.

Beril Eski, ‘Daktilo1984’ YouTube kanalındaki programda İdris ve Uygur Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Uygur’u konuk etti.

Diken’in haberine göre, Çin’in Uygurlara yönelik uyguladığı politikalar ve ABD’nin bu konu hakkında çıkardığı yaptırım kararının ele alındığı programda Türkiye’nin süreçteki öneminden de bahsedildi. ABD’nin çıkarttığı yaptırım kararının kendileri açısından sevindirici olmakla birlikte bir yandan da üzücü olduğunu söyleyen İdris “Bu karar dinimiz, milletimiz bir olan Türkiye’de TBMM’den çıkmalıydı” dedi. Bu süreçte üç milyon Uygur’un öldürüldüğünü yahut kaybolduğunu kaydeden İdris yaptırım tasarısı hakkında şu bilgileri verdi: “Bu yasanın önemi sadece yaptırım kararı olması değil aynı zamanda bu yasa öncesinde yaptırım kararına geçilmeden Çin’in Uygurlara karşı işlediği suçların hepsi tek tek anlatılıyor ve bu suçlara sebebiyet verenlerin isimleri de yasa içerisinde geçiyor.”