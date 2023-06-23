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23 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Çin hesap verecek

23 Haziran 2023, Cuma 16:33
Türkiye’de yaşayan Uygurların BM’ye, Çin’deki toplama kamplarıyla ilgili yaptığı başvurularla ilgili BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu, aile üyelerinin iletişim kuramadığı üç Uygur hakkında, Çin’den savunma alarak karar verdi.

Müvekkili Uygurlar adına BM sürecini takip eden Av. Gülden Sönmez karar için “Kampların gözaltı merkezi olduğunu, Uygur ve Müslüman oldukları için kamplarda tutulduklarını teyit ediyor. Çin Büyükelçiliği’ne gideceğim ve ‘kararın gereğini yerine getirin’ diyeceğim” dedi. Serbestiyet’in sorularını cevaplayan Sönmez, “Buradan bir çıkış yok artık, Çin ya bu kampları kapatacak ya da bu konuyla ilgili tezini değiştirmek zorunda ama bence sunabileceği yeni bir tez de yok, bu artık açık çıplak bir gerçek” ifadelerini kullandı. 

Haber Merkezi

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