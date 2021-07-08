‘Çin insanlıktan özür dilesin’ çağrısı

Doğu Türkistan’da yaşanan zulme dur demek için ayağa kalkan Türkiye’nin şairleri Çin Halk Cumhuriyeti’ne Doğu Türkistanlılardan ve insanlıktan özür dilemesi çağrısında bulundu.

Çocuk Vakfı, Dünya Çocuk Elçiliği, İnsanlık Savunma Hattı çatısı altında bir araya gelen 88 şairin imzaladığı ‘Türkiye’nin Şairlerinden Çin Halk Cumhuriyeti’ne Çağrı’ başlıklı ortak çağrı mektup Türkçe, Çince ve İngilizce olarak yayımlandı. Karar’ın haberine göre, mektupta, Doğu Türkistan’da sistematik olarak uygulanan ‘etnik ve kültürel soykırım’ karşısında sessiz kalan ülkeler, Birleşmiş Milletlere bağlı örgütler ve dünyadaki “Çin lobisi”nin kontrol ettiği insan hakları kuruluşları uyarıldı. Çağrı metni uluslararası medyaya, Birleşmiş Milletlere bağlı örgütlere, insan hakları kuruluşlarına, Türkiye’de elçilik ve büyükelçiliği olan ülke temsilcilerine duyuruldu.

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