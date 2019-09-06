Çocukları için eylemdeler

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine katılan aile sayısı 11’e yükseldi.

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinin Dokuzçeltik köyünden gelen Aysel Koyun, 3 çocuğundan dağa kaçırılan Neşat Koyun’dan 4 yıl, 7 ay, 21 gündür haber alamadığını belirterek oturma eylemine dahil oldu.

Oğlunun kaçırıldığında 17 yaşında olduğunu ifade eden anne Koyun, beraberinde annesi Azime Koyun ile oturma eylemine katıldı.

Anne Koyun, Diyarbakır annelerinin oturma eylemini televizyonda gördüğünü, oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi. “Oğlum sabah evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Gittiğinde 17 yaşındaydı.” diyen Koyun oğlundan bir kez haber aldığını anlattı.

Koyun, “İnternette çocuğumun dağda olduğunu gördüm. Buraya oğlum için geldim, oğlumu istiyorum. Çocuğumu geri getirsinler, çok istiyorlarsa kendi çocuklarını göndersinler. Oturma eylemini gördüğüm zaman bir umutla ‘benim de çocuğum gelir, bir haber alırız’ diye buraya geldim” şeklinde konuştu.