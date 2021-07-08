Çorlu tren faciasının 3. yılı

Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treninin Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Köyü’nde devrilerek 25 kişinin hayatına mal olmasının üzerinden üç yıl geçti.

Facianın üçüncü yılında vefat edenlerin aileleri konuştu. 8 Temmuz 2018’de yaşanan facianın aşırı yağışa bağlı olarak menfezin kayması sebebiyle meydana geldiği açıklandı. Ancak Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin Çorlu’daki faciaya ilişkin hazırladığı rapor, ihmalleri ortaya koydu. Kazanın ardından yalnızca dört sanık hakkında yargılama başladı. Aileler, faciada ihmali ve sorumluluğu bulunanlar hakkında işlem yapılmaması, sadece dört kişi hakkında dâvâ açılması üzerine “Adalet Nöbeti” tutmaya başladı. Fakat “Adalet Nöbeti” tutan pek çok kişi hakkında soruşturmalar başlatıldı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Sel, “Bütün hayatım değişti. En başta benden oğlumu çaldılar, hayatımı çaldılar. Hayallerle dolu bir ömrün yerini şimdi mücadele ile geçirdiğim başka bir hayat aldı. Hukuk mücadelesi için soruşturmalar, dâvâlar, mahkemeler girdi hayatıma. Hiç bilmediğim şeylerdi. Bir de eskiden özel günleri neşeyle oğlum ile birlikle kutlarken, şimdi o özel günleri mezarlıkta geçirir olduk. İnsan evlâdının doğum gününde mezarlıkta olur mu? Olurmuş. Bize de bu düştü bu hayatta” diye konuştu.

