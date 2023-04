Çözüm için adres Risale-i Nur

Yeni Asya Gazetesi Diyarbakır temsilciliğinin düzenlediği online panelde İslam aleminde ve tüm dünyada yaşanan problemlerin çözümünün Risale-i Nur’da olduğu vurgulandı.

Bediüzzaman’ın 63.vefat yıldönümünde, Yeni Asya gazetesi Diyarbakır temsilciliğinin Online olarak düzenlediği ve Euronurtv’den canlı yayınlanan “Cumhuriyetin 100.yılında Bediuzzamanın Cumhuriyet anlayışı” konulu panel gerçekleştirildi.

Açış konuşmasını Yeni Asya Medya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik’in yaptığı paneli Said Ünverdi yönetti. Ahmet Dursun, Gazeteci-Yazar Latif Salihoğlu ve Dr. Ömer Ergün’ün konuşmacı olarak katıldığı panel Muhammed Ünverdi’nin okumuş olduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Panel yöneticisi, Said Ünverdi panel ve katılımcılar ile ilgili genel bilgiler verdikten sonra, âlem-i İslam’da ve tüm dünyada imanî ve içtimaî hayattaki problemlere çözüm arayanlara Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur eserlerinin adres gösterilebileceğini söyledi.

Cumhuriyet daha iyi anlaşılmalı

Yeni Asya Medya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik açış konuşmasında, “Yeni Asya olarak, cumhuriyetin daha iyi anlaşılması ve yaşanması için, akademik anlamda paneller, seminerler düzenliyor ve kitap çalışmaları yapıyoruz, Allah bizleri muvaffak etsin inşallah” dedi.

Daha sonra söz alan eğitimci Ahmet Dursun, Türkiye’de demokratikleşme çabalarının en az yüz elli yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatarak hâlâ çağdaş demokrasiler düzeyine erişemedikleri tesbitinde bulundu. Bediüzzaman’ın adalet, meşveret ve kanun hakimiyeti temellerine dayanan bir cumhuriyet teklifinde bulunduğunu söyleyen Ahmet Dursun, Bediüzzaman’ın referansının Asr-ı Saadet değerleri ve uygulamaları olduğunu belitti.

Dr. Ömer Ergün ise, “Bediuzzamanın Devlet Yönetimi anlayışı” konusunda araştırmalarını anlattı. Bu anlamda Ergün, burada anlattıklarının Said Nursi’nin Eski Said Dönemi Eserleri, isimli kitapta özellikle, Makalat, Divan-ı Harbi Örfi, Hutbe-i Şamiye, Münazarat, Sunuhat isimli eserlerinde yoğun bir biçimde işlendiğini söyleyerek, “Hz. Peygamber ve dört halife dönemindeki temel hak ve özgürlükler ile bu döneme bir köprü kurarak bunları günümüz İslam literatürüne yeniden kazandıran Said Nursî’nin, temel unsurlarının İslam’dan olduğunu; çoğulcu, şeffaf, demokratik cumhuriyetleri desteklediğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz” diye konuştu.

ÖNCE HÜRRİYET, SONRA DEMOKRASİ

Gazetemiz yazarı Latif Salihoğlu ise, “ Cumhuriyetin manası ve farklı uygulamaları” konusunu anlattı. Hürriyetin en geniş şeklinin cumhuriyetler de yaşandığını ifade eden Salihoğlu, “Önce hürriyet, sonra demokratik bir yönetimin olması gerekir. Daha sonra ise Cumhuriyet gelmektedir. Hürriyet ve demokrasi cumhuriyetten önce gelir.” dedi.