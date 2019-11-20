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20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

ÇŞB'den 'siyanür' adımı

20 Kasım 2019, Çarşamba 19:36
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yeni mevzuat değişikliğiyle, halkımıza piyasa ve internet ortamından siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz." dedi.

Kurum, yaptığı açıklamada, siyanür kullanımı nedeniyle son günlerde meydana gelen üzücü olayların tekrar yaşanmaması için ilgili bakanlıklar ve kurumlarla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Siyanürlü bileşiklerin halka satışının yasaklanması ve yurt içi satışlarının izlenmesi amacıyla yapılacak mevzuat değişikliğiyle söz konusu bileşiklerin kontrolsüz kullanımının önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Bu sebeple 30105 sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliği kapsamında mevzuat değişikliğine gidiyoruz. Yeni mevzuat değişikliğiyle, halkımıza piyasa ve internet ortamından siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz. Söz konusu yönetmelikte siyanürlü bileşiklerin risklerinin kontrol altına alınması, ülkemizde kontrolsüz kullanımının engellenmesi, bu bileşiklere halkın erişiminin yasaklanması amacıyla Siyanürlü Bileşikler 'Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar Listesi'ne ilave edildi. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığının onayına sunuldu."

Firmalara "Son Kullanıcı Beyannamesi" zorunluluğu getirildi

Bakan Kurum, siyanürlü bileşiklerin yurt içi satışlarının izlenebilmesi için firmalara, "Son Kullanıcı Beyannamesi" bildirme zorunluluğu da getirildiğine dikkati çekerek, "Son Kullanıcı Beyannamesi ile imalatçılardan ithalatçılara, dağıtıcılardan kullanıcılara kadar siyanürlü bileşiklerin satışı ve takibi kontrol altına alınacak." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: çşb, siyanür
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