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17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Cumhur İttifakı’nı ekonomik kriz çatlatıyor

16 Kasım 2021, Salı 17:30
MHP cephesinden “Hükümet ortağı değiliz” açıklaması neden geldi? MHP, hem Cumhur İttifakı ortağı hem de muhalefette nasıl olabilir? Siyasi gözlemcilere göre MHP’nin “hükümet ortağı değiliz” açıklamasının arkasında ülkede yaşanan ekonomik kriz var. Siyaset bilimci Fatih Yaşlı, bu krizin hem AKP’ye hem de MHP’ye gün geçtikçe daha çok oy kaybettirdiğini ve MHP’nin de bunun farkında olduğunu düşünüyor.

Yaşlı, “MHP, ittifakta denge ve denetleme vazifesi gördüğünü söyleyerek ekonomik krizin faturasının kendisine kesilmemesini sağlamaya çalışıyor” değerlendirmesini yaptı. PİAR Araştırma’nın sahibi ve kamuoyu araştırmacısı Kadir Atalay da Cumhur İttifakı’nda yaşanan oy kaybı dikkate alındığında MHP’nin “hükümet ortağı değiliz” açıklamasının daha kolay anlaşılabileceğini söylüyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Atalay, “Cumhur İttifakı’ndaki oy kaybının nedeni hükümetin yaşanan ekonomik krizi inkar etmesidir” diyor.

 

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Vatandaş MHP’yi de sorumlu tutuyor

Bahçeli’nin ardından, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’nın da, MHP’nin hükümet ortağı olmadığını vurgulaması, ‘Cumhur İttifakı çözülüyor mu?’ sorusuna yeni bir boyut kazandırdı. Yeniçağ’ın haberine göre, bu çıkışların ardında partiye sahadan gelen bilgilerin yer aldığı öğrenildi. Bir süre önce “Adım adım 2023, il il Anadolu” temasıyla sahaya çıkan MHP kurmayları ve partili milletvekillerinin yaptığı aktarımların Bahçeli’nin yaptığı ‘Muhalefetiz’ çıkışında etkili olduğu belirtildi. Sahadaki partililerin giderek derinleşen ekonomik buhrandan Cumhur İttifakı’nın ortağı olması nedeniyle vatandaşların MHP’yi de sorumlu tuttuğunu parti yönetimine aktardığı ve Bahçeli’nin bu gelişmelerin ardından “MHP muhalefettir” vurgusu yaptığı ifade edildi.

Haber Merkezi

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