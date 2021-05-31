Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “ikinci Atatürk” dedi

Konya’da yerel bir televizyon kanalına konuk olan AKP kurucu üyelerinden avukat Latif Cem Baran, “Cumhurbaşkanının liderliği, Türkiye’yi yeniden büyütüp, yeniden kurmuş. Teşbihte hata olmasın Cumhurbaşkanı ikinci Atatürk’tür” benzetmesi yaptı.

Kanal 42 Televizyonu’nda “Sümen Altı” programına konuk olan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski avukatı ve AKP’nin kurucu üyesi Baran, “Bugün sayın Cumhurbaşkanı olmazsa, Türkiye zora girebilir” dedi. Konya - Anka

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