"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse Taliban'la görüşürüz

20 Ağustos 2021, Cuma 17:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı İstanbul Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Afganistan'daki gelişmelere ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan sürecinin 20 yılı aşkın bir süreç olduğunu dile getirerek, bu süre içerisinde gerek tüm dünya başta Batı dünyası olmak üzere gerekse İslam dünyasının buraya gereken ihtimamı göstermediğini kaydetti.

''TÜRKİYE'DE ŞU ANDA 300 BİN AFGANİSTANLI GÖÇMEN SÖZ KONUSU''

"Rusya'nın Afganistan'a olan müdahalesi olsun, daha sonra Amerikan'ın müdahalesi olsun bunların hiçbirinde ne yazık ki bu ülkelerin hiçbiri sağlıklı bir yaklaşım gösterememiştir" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üst yapıda elimizden gelen gayreti gösterdik, oralarda bu çalışmalarımızı sürdürdük ve halen de oralarda altyapı, üst yapı noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakat az önce ifade ettiğim ülkeler buralara sadece askeri veya silah, bu tür şeylerle yaklaşmışlardır. Trilyonlarca lira buralara kendileri aktarmışlardır. Bu trilyonlarca liranın nerelere harcandığı bu çok önemlidir. İşte eninde sonunda bütün bu atılan adımların geldiği yer belli olmuştur. Afganistan şu anda ciddi manada adeta kendi başına bırakılmış ve Taliban'ın buradaki takınacağı tavır belli olduğu halde başından itibaren Taliban'la çeşitli görüşmeler olmuş, bu görüşmelerin neticesinde gelinen netice de ortada. Şimdi kendileri söylüyorlar. 'Biz bütün bu silah, araç, gereç, mühimmat, bunları nereye bıraktığımız henüz belli değil.' gibi laflar söylüyorlar. Bir taraftan örneğin Amerika bizimle de bazı görüşmeler yaptı. Taliban'la zaman zaman bizim de görüşmelerimiz oldu. Bundan sonraki sürece yönelik yine biz bu tür görüşmeleri yapabileceğimizi de söyledik. Derdimiz o ki bütün buralarda şu anda ölümden uzak bir adımın atılmış olması bana göre Afganistan'ın ön önemli kazanımıdır. Ama şunu da söyleyeyim ki Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi; 'Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç oldu.' Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Bunu nitekim dün de söyledim. Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur."

Erdoğan, yapımına devam edilen önleyici duvarların hepsinin ülkeyi bu tür düzensiz göçleri engellemek için olduğunu vurgulayarak, Suriye'den de Türkiye'ye yaklaşık 4 milyon kişiyle ciddi bir göç olduğunu kaydetti.

Bunların hepsinin göç politikasının nerelere ulaştığını ortaya koyması bakımından isabetli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Biz ana muhalefetin ve diğerlerinin söylediği gibi de kapılarımızı kesinlikle bize topraklarından kaçkın durumunda olan veya kaçan ülkemize sığınmakta olan insanlara biz kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık ve geri gönderilmesi gerekenleri de geri gönderme merkezlerinde kontrole almak suretiyle ülkelerine geri gönderdik" diye konuştu.

''TALİBAN'LA DA GÖRÜŞMELER YAPABİLİRİZ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni dönemde Türkiye'nin Afganistan'da nasıl bir rolü olacak?" soru üzerine, şu anda gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Gelişmeleri tabii takip ederken, Afganistan politikalarını yakından bildikleri ülkelerle de müzakere halinde olduklarını ifade eden Erdoğan, "Başta tabii Dışişleri Bakanlığımızın bu ülkelerle olan görüşmeleri, yarın örneğin NATO'nun böyle bir toplantısı var ve Dışişleri Bakanlığımızın orada görüşmeleri olacak. Aynı şekilde tabii Taliban'la görüşmeler noktasında da hatta şahsıma bu konu sorulduğunda yine söyledim. Biz gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var, bir gerçek var. Bu konuyla ilgili de kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmelerimizi de yaparız. Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir ve biz onlara kapıyı kapatacak halde değiliz" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Türkiye'deki birçok girişimci ve yatırımcının Afganistan'da yatırım yaptığını, bu süreçte onları Kabil Askeri Havalimanı'ndan İslamabad'a, oradan da ülkeye getirdikleri, getirmeye de devam edeceklerini belirtti.

NTV

Etiketler: Erdoğan, Taliban
Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de 19 bin 918 yeni vakaya rastlandı

    NATO'dan Türkiye'ye teşekkür

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse Taliban'la görüşürüz

    İngiltere'den 'Söz verdiğimiz herkesi tahliye edemeyiz' açıklaması

    ABD, dün yaklaşık 3 bin kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini açıkladı

    'Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti'

    İYİ Parti İstanbul İl Başkanı'na yumruklu saldırı

    28 Şubat davasına ilişkin cezaları kesinleşen 14 emekli generalden 5'i gözaltına alındı

    ABD'de tam aşılı 3 senatör aynı gün içinde koronavirüse yakalandı

    Salgının şiddetlendiği Latin Amerika ülkelerinde son durum?

    Yeni Zelanda’daki salgın yasakları ülke geneline yayıldı

    Bakan Koca'dan Delta varyantı uyarısı

    MİT'in Sincar'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Sydney'de gece sokağa çıkma yasağı getirildi

    624 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi

    Yassıada skandalına tepki yağıyor... Tarihe ve demokrasiye ihanet

    Guterres: Taliban ile konuşmaya hazırım

    Fenerbahçe, tur için avantaj yakaladı

    14 emekli askerin rütbeleri sökülecek

    Facebook 'Horizon Workrooms' uygulamasını tanıttı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Taliban tekrar dönerken
    Osman ZENGİN

    1, 2, 3...olmadı, 4, 5, 6... öyle mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Kemalistler ve ABD’nin Atatürk’ü
    Genel

    Yassıada skandalına tepki yağıyor... Tarihe ve demokrasiye ihanet
    Ali FERŞADOĞLU

    “İçimizde iyi insanlar varken, helâk olur muyuz?”
    Süleyman KÖSMENE

    İmamda aranacak şartlar
    Ali ATAÇ

    Ezanî Muhammedî’deki sır
    Cevher İLHAN

    Afganistan’ın “Taliban’a teslimi plânı”
    Şükrü BULUT

    Afganistan’da neoconlar kaybetti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.