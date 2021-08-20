Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse Taliban'la görüşürüz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı İstanbul Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Afganistan'daki gelişmelere ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan sürecinin 20 yılı aşkın bir süreç olduğunu dile getirerek, bu süre içerisinde gerek tüm dünya başta Batı dünyası olmak üzere gerekse İslam dünyasının buraya gereken ihtimamı göstermediğini kaydetti.

''TÜRKİYE'DE ŞU ANDA 300 BİN AFGANİSTANLI GÖÇMEN SÖZ KONUSU''

"Rusya'nın Afganistan'a olan müdahalesi olsun, daha sonra Amerikan'ın müdahalesi olsun bunların hiçbirinde ne yazık ki bu ülkelerin hiçbiri sağlıklı bir yaklaşım gösterememiştir" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üst yapıda elimizden gelen gayreti gösterdik, oralarda bu çalışmalarımızı sürdürdük ve halen de oralarda altyapı, üst yapı noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakat az önce ifade ettiğim ülkeler buralara sadece askeri veya silah, bu tür şeylerle yaklaşmışlardır. Trilyonlarca lira buralara kendileri aktarmışlardır. Bu trilyonlarca liranın nerelere harcandığı bu çok önemlidir. İşte eninde sonunda bütün bu atılan adımların geldiği yer belli olmuştur. Afganistan şu anda ciddi manada adeta kendi başına bırakılmış ve Taliban'ın buradaki takınacağı tavır belli olduğu halde başından itibaren Taliban'la çeşitli görüşmeler olmuş, bu görüşmelerin neticesinde gelinen netice de ortada. Şimdi kendileri söylüyorlar. 'Biz bütün bu silah, araç, gereç, mühimmat, bunları nereye bıraktığımız henüz belli değil.' gibi laflar söylüyorlar. Bir taraftan örneğin Amerika bizimle de bazı görüşmeler yaptı. Taliban'la zaman zaman bizim de görüşmelerimiz oldu. Bundan sonraki sürece yönelik yine biz bu tür görüşmeleri yapabileceğimizi de söyledik. Derdimiz o ki bütün buralarda şu anda ölümden uzak bir adımın atılmış olması bana göre Afganistan'ın ön önemli kazanımıdır. Ama şunu da söyleyeyim ki Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi; 'Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç oldu.' Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Bunu nitekim dün de söyledim. Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur."

Erdoğan, yapımına devam edilen önleyici duvarların hepsinin ülkeyi bu tür düzensiz göçleri engellemek için olduğunu vurgulayarak, Suriye'den de Türkiye'ye yaklaşık 4 milyon kişiyle ciddi bir göç olduğunu kaydetti.

Bunların hepsinin göç politikasının nerelere ulaştığını ortaya koyması bakımından isabetli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Biz ana muhalefetin ve diğerlerinin söylediği gibi de kapılarımızı kesinlikle bize topraklarından kaçkın durumunda olan veya kaçan ülkemize sığınmakta olan insanlara biz kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık ve geri gönderilmesi gerekenleri de geri gönderme merkezlerinde kontrole almak suretiyle ülkelerine geri gönderdik" diye konuştu.

''TALİBAN'LA DA GÖRÜŞMELER YAPABİLİRİZ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni dönemde Türkiye'nin Afganistan'da nasıl bir rolü olacak?" soru üzerine, şu anda gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Gelişmeleri tabii takip ederken, Afganistan politikalarını yakından bildikleri ülkelerle de müzakere halinde olduklarını ifade eden Erdoğan, "Başta tabii Dışişleri Bakanlığımızın bu ülkelerle olan görüşmeleri, yarın örneğin NATO'nun böyle bir toplantısı var ve Dışişleri Bakanlığımızın orada görüşmeleri olacak. Aynı şekilde tabii Taliban'la görüşmeler noktasında da hatta şahsıma bu konu sorulduğunda yine söyledim. Biz gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var, bir gerçek var. Bu konuyla ilgili de kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmelerimizi de yaparız. Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir ve biz onlara kapıyı kapatacak halde değiliz" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Türkiye'deki birçok girişimci ve yatırımcının Afganistan'da yatırım yaptığını, bu süreçte onları Kabil Askeri Havalimanı'ndan İslamabad'a, oradan da ülkeye getirdikleri, getirmeye de devam edeceklerini belirtti.