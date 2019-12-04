Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile görüştü

NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i kabul etti. Erdoğan ve Miçotakis ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi temasları kapsamında, zirvenin yapıldığı otelde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

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