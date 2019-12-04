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4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile görüştü

04 Aralık 2019, Çarşamba 20:11
NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i kabul etti. Erdoğan ve Miçotakis ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi temasları kapsamında, zirvenin yapıldığı otelde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

Etiketler: Erdoğan, Miçotakis, görüşme
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