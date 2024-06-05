Cumhurbaşkanı ve hükümeti istifa etmeli

CHP TBMM Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, “Anayasa Mahkemesi bu kararıyla sözkonusu KHK’yi darmadağın etmiş oldu. Bu karardan sonra Cumhurbaşkanı’nın ve hükümetinin istifa etmesi gerekiyor” diye konuştu.

AKP ve MHP’nin yeni bir Anayasa yazılması taleplerini dile getirdiği dönemde altı yıllık başvuruları birden haklı bulan Anayasa Mahkemesi kararları sosyal medyada bazı çevreler tarafından “danışıklı dövüş” olarak değerlendirildi. VOA Türkçe’nin haberine göre CHP TBMM Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, “Ben danışıklı dövüş olduğuna inanmıyorum. Öyle olsa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum hızlıca bir açıklama yapma gereği duymazdı. Uçum’un AYM’yi ‘yerli ve milli’ bulmadığı bir sır değil. Anayasa Mahkemesi bu kararıyla sözkonusu KHK’yi darmadağın etmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hukuka aykırı kurulan idari örgütü bu kararla ortadan kaldırıldı. Bu karardan sonra Cumhurbaşkanı’nın ve hükümetinin istifa etmesi gerekiyor” dedi. Haber Merkezi

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