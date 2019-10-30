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30 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

''Cumhurbaşkanımızın talebi doğrultusunda AK Parti'den de istifa ediyorum''

30 Ekim 2019, Çarşamba 14:22
AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi doğrultusunda AKP'den istifa ettiğini bildirdi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar doğru bildiğini her zaman kamuoyuyla paylaştığını söyledi.

Siyasete 7 Haziran 2015 genel seçimleriyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine girdiğini hatırlatan Yeneroğlu, "Siyasete girerken hiçbir mücadele, uğraş, adaylık noktasında en ufak bir çalışma yapmadım." dedi.

Yurt dışındaki Türklerin, Müslümanların meseleleri, ayrımcılık, İslam düşmanlığı ve insan hakları ihlallerine karşı hayatı boyunca mücadele ettiğini dile getiren Yeneroğlu, "Doğru bildiğimi her ortamda söyledim. Geldiğim nokta itibarıyla 2-3 yıldan beri partim içinde, partimin politikaları noktasında birçok huzursuzluk yaşadığımı, özellikle Türkiye'nin demokratikleşme süreci içinde, insan hakları ihlalleri noktasında, demokratik kurumların zarar görmesi ve tahrip edilmesi gibi rahatsızlık yaşadığım birçok konuda hem parti içinde hem de parti dışında da birçok görüşümü kamuoyuyla paylaştım." diye konuştu.

Bu süreçte "Hesap yapıyor", "fırsatçı", "çıkarcı" yaklaşımlarıyla karşı karşıya kaldığını ancak kendisinin çizgisinden vazgeçmediğini belirten Yeneroğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız takdir buyurdular, 18 Ağustos 2018 seçimleri sonrasında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine layık gördüler ve kongremizde MKYK üyeliğine seçildim. O süreçte de Türkiye'nin önünde olan ve itibarını zedeleyen, bana göre vatanperverliğin de en asgari gereği olarak insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması noktasında hem partinin yetkili kurullarında hem de gerek duyduğum zamanda vicdanımın kaldırmadığı durumlarda eleştirilerimi kamuoyuyla paylaştım. Son iki MKYK toplantımıza bu rahatsızlıklarımın artık karşılık bulmadığına dair ve bu rahatsızlıklarımın düzelebileceğine ilişkin bir ümit taşıyamadığım için de katılmadım." 

Yeneroğlu, 28 Ekim'de MKYK üyeliğiyle ilgili istifasını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a gerekçeleriyle arz ettiğini bildirdi.

Daha sonraki günlerde arkadaşlarıyla değerlendirme yaptığını aktaran Yeneroğlu, şöyle konuştu:

"Bu değerlendirmelerin neticesinde de bugün partimizin Genel Sekreteri olan değerli dostum Fatih Şahin Bey beni Genel Merkez'e davet ettiler. Kendileriyle Genel Merkez'de bir görüşme yaptım. Bu görüşmede de yine gerekçelerimi, düşüncelerimi, Türkiye'nin geleceği için ciddi manada endişe duyduğumu, bu endişelerimin sonuçta bireysel endişe olmadığını, bu endişelerin dış dünyada da ciddi manada karşılık bulduğunu, Türkiye'nin itibarına zarar verilen bir süreçle karşı karşıya kaldığımızı, Türkiye'nin demokratikleşmesi noktasında önümüzde ciddi meselelerin olduğunu, bunların aşılması konusunda AK Parti'nin tekrar kuruluş ilkelerine, ideallerine dönmesi gerektiğini, tekrar özgürlükçü, katılımcı, çoğulcu bir demokrasi noktasında yeni bir Türkiye tasavvuruyla yol almamız gerektiğini belirttim. Sayın Genel Sekreterimiz bu görüşlerimi bildiklerini, bu çerçevede MYK toplantısında da bu konuların konuşulduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, şahsımın AK Parti'den istifa etmem noktasında bir kanaat ifade ettiğini bildirdiler. Ben de kendilerine teşekkür ettim."

Yeneroğlu, "AK Parti'den de mi istifa ediyorsunuz?" sorusuna, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talebi doğrultusunda AK Parti'den de istifa ediyorum." karşılığını verdi.

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin ile görüşmesine ilişkin soru üzerine Yeneroğlu, "Genel Sekreterimizle gayet dostane bir ortam içinde görüşme geçti. Görüşmede kendileri bana 'artık siyaseten çok ayrışıldığını, arkadaşların ortak kanaati neticesinde partiden istifa etmemin iki taraf içinde daha hayırlı olacağını' ifade ettiler. Sonuç itibarıyla istenmediğim yerde kalmam mümkün olmadığı gibi ilkelerimin artık geçerli olmadığı yerde zaten hiç kalmam mümkün değil ama biliyorum ki AK Parti içindeki büyük bir çoğunluk benden farklı düşünmüyor." ifadelerini kullandı.

"AK Parti'den ayrılan isimlerle yol yürüme gibi bir isteğiniz var mı?" sorusunu Yeneroğlu, "Siyasetin içinde olurum, olmam, bununla ilgili hiçbir kanaatim yok. Milletvekilliğinden de istifa edebilirim. Bu konuyu önümüzdeki günlerde değerlendirip kararımı kamuoyuyla paylaşacağım." diye cevapladı.

AA

Etiketler: yeneroğlu
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