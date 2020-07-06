'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devletin işleyişini bozdu'

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) tarafından düzenlenen ‘Tigris Diyalogları’ toplantısına katılan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’yi eleştirdi.

Davutoğlu hem Türkiye’de hem dünyada siyasette kırılma yaşandığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye’de siyaset ve devlet sistemini çözdüğünü savunan Davutoğlu “Her türlü uzlaşmaya kapalı, çağdışı yaklaşımlarla bazen Perinçek, bazen Bahçeli örneğin de bazen görünmeyen bir aktörlerle işbirliği içinde bir iktidar formasyonu var. Sadece siyasetin doğasını değil, devletin işleyiş doğasını bozdu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devlet ve toplum arasındaki ilişkileri dumura uğrattığı kanaatindeyim. Eskiden milletvekilleri ve bakanlar üzerinden toplumun değişik unsurlarıyla devlet mekanizması ve kamu düzeni arasında kurulacak irtibat anlamını kaybetti. Siyasetin ana damarları çözüldü” dedi.

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