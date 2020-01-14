Daha güçlü bir Türk basını için çalışacağız

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, resmi İlan fiyat tarifesinin yenilenmesi ve 2 Ocak 1961 yılında kurulan BİK’in kuruluşunun 59. yılı münasebetiyle bir açıklama yayınladı.

Duran yazısında şu ifadeleri kullandı: “Yazılı basının ülkemizdeki en önemli destekçisi olan Basın İlan Kurumu bundan tam 59 yıl önce kurulmuştu. Yarım asırdan fazla bir zamandır, basılı yayın organlarının, gazetecilerimizin ve basın örgütlerinin yanındayız. Bu desteği zamanın şartlarına uyum sağlayarak ve artırarak sürdüreceğiz. 59 yıldır olduğu gibi kamu kaynaklarını adil ve şeffaf bir şekilde kamu yararı için dağıtan kurum olmaya devam edeceğiz. Bizi tüm bu yıllar boyunca destekleyen devletimize, paydaşlarımıza, basın sektörüne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hep birlikte daha güçlü bir Türk basını için çalışmaya devam edeceğiz.”

İstanbul – Yeni Asya