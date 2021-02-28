Danslı kongreye disiplin süreci

AKP’lilerin Hatay’daki kongresinden gelen “lebalep” görüntülerin kamuoyunda büyük tepki yaratmasının ardından ilde sıkı denetim kararı alınırken, Hatay Valiliği de bütün toplantı, gösteri vb. etkinlikleri 6 Mart 2021’e kadar yasakladı.

Bu hafta sonu yasakları ile denetimler arttırılırken, AKP Hatay İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından özür metni yayınlandı. Metinde, davulla, temaslı şekilde dans eden partililer hakkında disiplin sürecinin başladığı duyuruldu. Bu arada kongrenin ardından Hatay Valiliği, yeni yasak kararı aldı. Kararda; bütün toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, konser, şenlik, festival, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stand açma, çelenk sunma törenleri, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilânı ve bildiri dağıtmak, imza masası açmak, meşale yakmak ve taşımak, konferans, panel vb. bütün faaliyetler 19 Şubat itibariyle 15 gün boyunca yasaklandı. Hatay - Anka

Okunma Sayısı: 214

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.