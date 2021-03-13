Darbelerin hedefi hep Demokratlar oldu

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, darbelerin, askerÎ ya da odağı hangi merkez olursa olsun meşrûiyet dışı bütün müdahalelerin demokrasiyi hedef aldığını söyledi.

12 Mart muhtırasının yıl dönümünde mesaj yayınlayan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Memleket için ‘adalet, demokrasi ve kalkınma’ denklemi ile, milletimiz için ‘hak, hürriyet ve huzur’ gayreti ile hizmet eden demokrat geleneğin ikinci kez gayri-millî bir hizaya getirilmek istendiği günün adıdır 12 Mart” diye konuştu.

Darbelerin, askeri ya da odağı hangi merkez olursa olsun meşruiyet dışı bütün müdahalelerin demokrasiyi hedef aldığını ifade eden Uysal, “Türkiye’de ise ironik biçimde darbelerin muhatabı her daim demokratlar olmuş, o ihanet merkezleri Demokratları, demokrasiyi konu ederek fasit emellerini dışa vurmuştur. 12 Mart ihanetinde de darbeciler millete, demokrasiye, hak ve hürriyetlere olan düşmanlıklarını, 1965’te başlayan kalkınma ivmesinin önünü kesmek konusundaki kararlılıklarını Adalet Partisi ve Başbakan Süleyman Demirel’i hedef alarak ortaya koymuşlardır. Demokratlar kâh darağacına, kâh zindanlara yollanmış, kâh yasaklarla karşılaşmış; ancak bir asrı geçen bir zamandır Demok- ratik değerlerle, bir asırdır ise Cumhuriyetin değerleri ile vücut bulacak “Büyük Türkiye” özleminden vazgeçmemiştir” dedi.

DEMOKRASİ CESURLARIN İNANCI

DP lideri Uysal, demokrasinin cesurların inancı olduğunu de belirterek mesajında şu görüşlere yer verdi: “Demokratlar cesurlardır. Tecrübe ile sabit olduğu üzere bu misyonun temsilcileri, bizler de hiçbir baskıya, korkutmaya, çeşitli şekillerde gösterilen sopalara boyun eğmeden bu hasretin vuslatı için çalışmaya devam edeceğiz. Vesilesiyle yıldönümü olduğu için başta 12 Mart olmak üzere tüm darbeleri lanetliyor, aziz milletimizin vicdanında mahkum olan darbecilerin ruz-i mahşerde hesabını vereceğine inanıyor, İlâhî adaletin bir zaman aşımı olmadığından emin olarak darbelerde demokrasiye inanarak bedenini siper eden, şehadete eren herkesi rahmetle ve saygıyla anıyorum.”