"Darbenin siyasi ayağı özellikle araştırılmadı"

15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Derneği Başkanı Ufuk Yeğin, “İktidarda gaziye asla saygısı olmayan, tamamen lafta yanımızda olan bazı kişiler var. ‘Darbenin finansörü’ denen BAE’ye devlet töreni düzenlediler, onlara plaket verdiler. Bizi ise oyalayıp kandırdılar. Darbenin siyasi ayağını özellikle araştırılmadı” dedi.

Yeğin, ayrıca, “15 Temmuz gazileri için toplanan para döviz kurundaki artışla 1.5 milyar TL oldu. O paralar vakıf hesabına aktarıldı. Paralar bize verilmiyor, hangi hesapta ne kadar oldu, ne kadar faiz getiriyor bilinmiyor. Şu an bize ayda 2 bin 600 TL veriyorlar. ‘Gazilerin yanındayız’ diyenler verdikleri sözleri tutmadı” ifadelerini de kullandı. Haber Merkezi

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