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10 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Davutoğlu: Düşünce özgürlüğüne ihtiyacımız var

10 Ekim 2019, Perşembe 17:40
Türkiye eski Dışişleri Bakanı ve Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 10 Ekim günü Ankara Beysukent’teki çalışma ofisinde yaptığı görüşme sonrası basın açıklamasında bulundu.

Basın toplantısı sırasında, Euronews Türkçe’nin kendisine “partileşme sürecine” dair yönelttiği soru üzerine, toplumun farklı kesimlerine hitap eden bir çalışma yürüttüklerini, ikinci bir kanaldan da bir parti vizyonu oluşturduklarını kaydeden Davutoğlu, tüm bunlar belli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Davutoğlu, 13 Eylül günü Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) üyeliğinden istifa etmiş ve parti kurma çalışmalarını hızlandırmıştı.

Türkiye’nin farklı illerinde temaslarını sürdüren ve AK Parti’nin eski kurmaylarından insan hakları savunucusu-hukukçu Ayhan Sefer Üstün, Manisa eski milletvekili Selçuk Özdağ gibi vekilleri ekibine katan Davutoğlu’nun yeni partinin yol haritasını yakın bir tarihte açıklaması bekleniyor.

18 Ekim'de Manisa'da temaslar

Davutoğlu 18 Ekim’de Manisa’da bin kişilik bir salonda konuşma yapacak ve esnafla görüşmesi bekleniyor.

Davutoğlu, ‘Barış Pınarı Harekâtı’ konusunda bir gün önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Barış Pınarı Harekatı’nın bölgeye istikrar, güvenlik ve huzur getirmesini diliyorum. Türkiye PKK / YPG ve DEAŞ’ın terör tehditlerine karşı kendini korumak için her türlü adımı uluslararası meşruiyet içinde atma hakkına sahiptir,” demişti.

Düşünce özgürlüğüne ihtiyacımız var

“Uluslararası düzen büyük sarsıntılardan geçiyor. Ülkemizde de bütün sıkıntıların yansımasının yanında hukuk, eğitim, ekonomide hepimizin karşı karşıya kaldığımız sorunlar var. Böyle bir dönemde düşünce özgürlüğüne ihtiyacımız var,” diyen Davutoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Ülkemizin geleceğine dair fikirlerimizi aktarma özgürlüğüne sahip olmalıyız. Düşünce özgürlüğü dışında sürekli bir diyalog ve iletişimle düşünceler paylaşılmalıdır. Türkiye’de bugün yeni siyasi arayışlara, yeni çözüm yollarına ihtiyaç var. Bu dönemlerden geçerken de herkes bulunduğu mahalleden, bulunduğu siyasi partilerin dar koridorlarından geçerek yüz yüze konuşmaya ihtiyacımız var.”

'Fikirlerimizde bağnazlaşırsak problem çözemeyiz'

Temel Karamollaoğlu, “Sayın Davutoğlu da bir harekatın başlangıcında, umarım başarılı olurlar. Yeni çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum. Bizim de kapımız her zaman açık. Umarım bu çalışmalarda zaman zaman bir araya gelerek ülkemizin problemlerinde fikir teatisinde bulunmamız ufkumuzu açacaktır. Fikirlerimizde bağnazlaşırsak problem çözemeyiz,” diye konuştu.

Fırat’ın doğusunda Türkiye’nin başlattığı harekatın başarılı olması için tüm taraflarla görüşülmesi gerektiğini kaydeden Davutoğlu, harekat sırasında güvenlikle ilgili tedbirler alınırken, yerel halkın da kalplerinin kazanılması, halkın hiçbir kesiminin kalbinin kırılmaması gerektiğini söyledi.

Kamu diplomasisine ihtiyaç var

“Bu harekatın başarısını ve sivil amaca ulaşmasını sağlar. Ayrıca Kuzey Irak, Kandil ve Sinjar üzerinden Suriye’deki terör örgütüne lojistik koridorla yardım akışını kesmek için Irak merkezi yönetimi ve Kuzey Irak’taki bölgesel Kürt yönetimi ile yoğun temaslar yürütülmelidir,” diyen Davutoğlu, harekatın kamu diplomasisi boyutunun da önemine değindi.

Davutoğlu, “Sadece BM Güvenlik Konseyi değil BM’ye üye tüm ülkelerin başkentlerindeki büyükelçiliklerimizin muhatap ülke yönetimlerine kapsamlı brifingler vermesi suretiyle Türkiye aleyhine algı operasyonuna karşı tedbir alınmalı,” dedi.

Davutoğlu, bölgedeki Kürt, Arap, Türkmen gruplarla yakın bir iletişim tesis edilerek tüm taraflarla belli bir mutabakat çerçevesinde görüşülmesi gerektiğini de vurguladı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Ahmet Davutoğlu, yeni parti, düşünce özgürlüğü
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