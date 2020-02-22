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22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Davutoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar

22 Şubat 2020, Cumartesi 17:37
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara İl Başkanlığı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Osman Kavala'nın Gezi davasına tüm sanıklar hakkında verilen beraat kararının hemen ardından 15 Temmuz suçlamasıyla gözaltına alınmasına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, "Brunson davası, Deniz Yücel davası gibi en ağır ithamla suçlananlar şu veya bu gerekçeyle serbest kalıyor ya da bu davada olduğu gibi serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanıyorsa o ülkede yargı aranmaz. Yargı ceza vermek için değil, güven vermek için vardır. Bir hukuk sisteminin temel hedefi adalet sağlamaktır" sözlerini kaydetti. Davutoğlu konuya ilişkin daha önce yaptığı yorumda da, "Suçsuzsa bir dakika bile hapiste kalması zulümdür" demişti.

Ekonomi değerlendirmesi: Rantla mücadele edilmeden faizle mücadele edilmez.

Ekonomiye ilişki olarak da eleştirilerde bulunan Davutoğlu, "Rantla mücadele edilmeden faizle mücadele edilmez. Bankaların kaynaklarını yeniden yapılandırma sübjektif bir şekilde dağıtırsanız ekonomide verim kalmak. Ekonomide bu kötü gidişin kaynağı yanlış yönetim, kibirden, israftan ve kaynakların şeffaf olmayan bir şekilde dağıtılmasından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

"S-400 aldıktan sonra patriotlara başvurmak çelişkilerin en büyüğüdür"

Dış politikaya ilişkin de konuşan Gelecek Partisi lideri, şunları kaydetti:

"Dış politikaya bakın; sürdürülebilir güvenli bir ilişki olabilir mi? Ağır hitamlarla suçladığınız bir ülkeyi yarın dost kılıp sonra yeniden ağır ithamlarla suçlarsanız kimse güven duymaz. Trump'ın yazdığı o küstah mektubun hesabı sorulmadan dış politikada itibardan bahsedilemez. Bir gün Rusya ile dost, ertesi gün Amerika ile dost, Rusya ile problemli. S-400 aldıktan sonra patriotlara başvurmak çelişkilerin en büyüğüdür."

Davutoğlu, vaatlerini şöyle sıraladı:

1) Korku iklimini kıracak yeni bir ümit baharını başlayacağız.

2) Kutuplaştırıcı siyaseti yok edeceğiz. 

3) Adaleti egemen kılacağız. Herkese adalet diyeceğiz. 

4) Siyasete nezaket dilini getireceğiz.

5) Hiçbir yasaklamanın meşru kılınmasına göz yummayacağız. Kadrolar oluştururken liyakati önemseyeceğiz. Kim gelirse gelsin vatan evlatları eşittir. 

6) Mülakat sistemini kaldıracağız. Sübjektif değerlendirme olmayacak. 

7) Tüketim ekonomisinin yerine ARGE'ye, sanayiye dayalı bir ekonomi anlayışı getireceğiz.

8) Parlamenter sistemi hayata geçireceğiz.

Etiketler: Davutoğlu, gündem, açıklama
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