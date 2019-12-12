Davutoğlu parti başvurusunu yaptı

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulacak yeni partinin kuruluş çalışmalarında sona gelindi.

Yeni partinin başvuru dilekçesini teslim etmek için ‘Davutoğlu ekibi’ İçişleri Bakanlığı’na beş araç ile geldi. Gazete Duvar’da yer alan habere göre, başvuruyu bakanlığa iletmek için gelen heyette eski AKP Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ile Selçuk Özdağ, 24’üncü Dönem Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, eski vali İzzettin Küçük, AKP eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ yer aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre kulislerde konuşulanlara göre; Davutoğlu’nun partinin adı Gelecek Partisi. Amblemi ise çınar yaprağı.

ÜSTÜN: YARIN AÇIKLAYACAĞIZ

Dilekçiyi bakanlığa teslim edildikten sonra gazetecilere açıklama yapan Ayhan Sefer Üstün de partinin logo ve isminin yarın yapılacak basın toplantısında açıklanacağını söyledi.