DDK’ya işten çıkarma yetkisi kanunlaştı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) yetkilerini düzenleyen kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Keyfî uygulamaya kanun kılıfı DDK’ya her kademedeki kamu görevlisini görevden uzaklaştırma yetkisi verdiği için tartışılan düzenlemeye ilişkin CHP, Anayasa Mahkemesi’ne iptal ve yürürlüğü durdurma davası açacağını açıklamıştı. Kanuna göre Devlet Denetleme Kurulu (DDK), kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idarî soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. Ankara - Anka

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