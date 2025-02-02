Keyfî uygulamaya kanun kılıfı

DDK’YA YETKİ VEREN KANUN, CUMHURBAŞKANINA HER KADEME VE RÜTBEDEKİ DEVLET MEMURUNU GÖREVDEN ALMA İMKÂNI TANIYOR.

MEHMET KARA - ANKARA

BÜYÜK TEPKİ VAR

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Devlet Denetleme Kuruluna, her kademe ve rütbedeki devlet memurunu görevden alma yetki ve imkânı sağlayan kanuna büyük tepki var. Demokrat Parti Hukuk İşleri Başkanı Prof. Dr. Kadir Gürten, “Bu düzenleme fiilî olarak sürmekte olan otokratik hâli yasalaştırma gayretidir. Yeni düzenleme öngörülemez ve keyfî bir uygulama alanı meydana getiriyor” dedi.

DEMOKRATİK ALANA TEHDİT

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da düzenlemeye olan tepkisini “Erdoğan’ın ‘sınırsız yetki-sıfır denetim’ Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rejiminde ‘keyfilik’ derinleştiriliyor, kurumsallaştırılıyor! Seçime doğru iktidarın kontrolü dışındaki tüm yerel yönetim, sivil toplum ve demokratik tavır alanları üzerinde tehdit, baskı, korku alanları genişletilmek isteniyor! Oldu olacak, Erdoğan’a doğrudan yargı yetkisi de verin!” diyerek dile getirdi.

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Keyfî bir uygulamaya zemin hazırlanıyor

Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) her kademe ve rütbedeki kamu hizmetlisinigörevden alma yetkisi verilmesine Demokrat Parti’den tepki geldi: “Yeni düzenleme keyfî bir uygulama alanı meydana getiriyor.”

Türkiye Büyük Millet Genel Kurulu’nda kabul edilen, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Devlet Denetleme Kurulu (DDK) her kademe ve rütbedeki kamu hizmetlisini görevden alma yetkisini almasına tepki gösteren Demokrat Parti Hukuk İşleri Başkanı Prof. Dr. Kadir Gürten, “Bu düzenleme fiili olarak sürmekte olan otokratik hâli yasalaştırma gayretidir” dedi.

Anayasa Mahkemesinin daha önce kısmî iptal ettiği Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükmünün kanun yoluyla geri döndüğünü söyleyen Gürten, “Meclis Genel Kurulunda kabul edilen kanun anaya önce AYM tarafından kısmen iptal edilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükmü ile aynı içeriğe sahip” diye konuştu.

Düzenlemenin idarenin yargı denetimi olmadan kişileri görevden uzaklaştırmaya imkân tanıdığını söyleyen Gürten, “Yeni düzenleme öngörülemez ve keyfî bir uygulama alanı meydana getiriyor. Örgütlenme özgürlüğü ve dernek hakları tehdit altında. Yani kanun idaresinin sivil toplum ve meslek örgütlerine müdahale alanını genişletiyor. Türkiye’nin taraf olduğu İLO 87 salımı sözleşmeye ve Anayasanın 33. Maddesine aykırılık teşkil ediyor. Bu düzenleme hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmıyor” dedi.

Düzenlemenin özgürlüklerin ve güvencelerin erozyona uğramasına sebep olacağını söyleyen Prof. Gürten, “Yargı denetimi olmadan verilen görevden uzaklaştırma kararları bireysel hak ve özgürlükleri ciddî şekilde tehdit edebilir” değerlendirmesinde bulundu.

UYSAL: KEYFİLİK DERİNLEŞTİRİLİYOR

Karara tepki gösteren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da “Erdoğan’ın ‘sınırsız yetki-sıfır denetim’ Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rejiminde ‘keyfilik’ derinleştiriliyor/kurumsallaştırılıyor! Seçime doğru iktidarın kontrolü dışındaki tüm yerel yönetim, sivil toplum ve demokratik tavır alanları üzerinde tehdit/baskı/korku alanları genişletilmek isteniyor! Oldu olacak, Erdoğan’a doğrudan yargı yetkisi de verin!

CHP, AYM’YE BAŞVURACAK

TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MPHP’nin oylarıyla kabul edilen “DDK’ya kamuda görevden alma yetkisi veren” kanuna tepki gösteren CHP, AYM’ye başvuracağını açıkladı.