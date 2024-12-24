Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, ülkesine bağlı Gagauz Özerk Yeri’nin kuruluşunun 30. yılını kutlayarak, Gagauz Türkçesi ve kültürünün korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Sandu, sosyal medya hesabından Gagauz Özerk Yeri’nin kuruluşunun 30. yılı vesilesiyle görüntülü mesaj paylaştı. Gagauzları tebrik eden Sandu, 23 Aralık 1994’te Moldova Parlamentosunda Gagauz Özerk Yeri’nin özel hukuki statüsüne ilişkin yasanın kabul edildiğine dikkati çekerek, “Bu karar, ortak başarı ve yüzyıllara dayanan iyi ilişkilerimizin geleneğini sürdürüyor. Gagauzlar, Moldova ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyor.” değerlendirmesinde bulundu. Moldova Cumhuriyeti’ne bağlı Gagauz Özerk Yeri’nin kuruluşunun 30. yılı vesilesiyle başkent Komrat’ta tören düzenlendi. Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya’nın, bölgenin özerkliğine kavuşmasında önemli rol oynadığını belirterek, “Dönemin Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’e çok minnettarız. Demirel’in diplomasideki yeteneği ve uluslararası alandaki güçlü itibarı, 30 yıl önce Komrat ve Kişinev arasında anlaşmayla sonuçlanan müzakereleri etkiledi.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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