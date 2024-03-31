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31 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

Demokrasi için sandık başına

31 Mart 2024, Pazar 03:16
TÜRKİYE, BUGÜN SANDIK BAŞINA GİDİYOR. 206 BİN SANDIKTA KAYITLI 61 MİLYON 441 BİN 882 SEÇMEN OY KULLANIRKEN, SEÇİMLERDE 34 SİYASÎ PARTİNİN ADAYI YARIŞACAK.

Türkiye, bugün sandık başına gidecek. Ülke genelinde kurulan 206 bin sandıkta kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. Seçimlerde 34 siyasî partinin adayı yarışacak. 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişinin ilk kez oy kullanacağı 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlenecek. Seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

İSTANBUL’DA 49 ADAY YARIŞACAK

Büyükşehir belediye başkanlığı adaylığında İstanbul’da 22’si siyasi parti, 27’si bağımsız olmak üzere toplam 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il oldu. Ankara’da 19’u siyasi parti, 5’i bağımsız toplam 24 aday seçime katılıyor. İzmir’de ise 21’i siyasi parti, 6’sı bağımsız toplam 27 aday listede yer aldı.

NASIL OY KULLANILACAK?

Büyükşehirlerdeki seçmenler, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ile ‘muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise il genel meclisi üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verilecek. Köylerde ise il genel meclisi üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar meclisi için oy atılacak.

TÜM OY PUSULALARI TEK ZARFA

Seçimlerde, büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası beyaz, il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula turuncu, belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası mavi, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise sarı renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

OY VERME SAATİ

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat öne çekti. Bu illerde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Diğer illerde oylar 08.00-17.00 saatlerinde kullanılacak. Yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy kullanamıyor.

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Oy kullanılacak okullar seçime hazır

Bugün yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yurt genelindeki okullarda hazırlıklar tamamlandı.  Bugün saat 07.00’den itibaren sandık başına gidecek vatandaşlar için okullardaki hazırlıklar da tamamlandı.  Okullarda görevliler, vatandaşların oylarını rahatlıkla kullanabileceği şekilde düzenledikleri sınıflarda oy kabinlerini ve sandıkları yerleştirdi. Sınıflarda sıralar düzenlenerek sandık kurulu ve gözlemciler için hazır hale getirildi. Yetkililer tarafından, okul koridoruna ve kapılara sandık numaraları asıldı. (AA)

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