'Demokrasi, krizden çıkartır'

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye’nin ekonomik problemlerine dikkat çekerken, en başta demokrasinin kuvvetlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye’de bankaların ve şirketlerin bilânçolarının çok kötü durumda olduğuna dikkat çekerek, bunun için yeni bir kaynak oluşturulması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin kısa ve uzun sorunları olduğuna dikkat çeken Acemoğlu, “En başta demokrasinin kuvvetlendirilmesi lâzım. Ekonomik kurumlardaki iyileşme araçların daha bağımsız, otonom hale gelmesi lâzım” diye konuştu.

Bilim Akademisi tarafından düzenlenen “Covid-19 Sonrası Dünya Ekonomisi” konferansında konuşan Acemoğlu, yaptığı sunumda dikkat çekici tesbitlere yer verdi. Cumhuriyet’in haberine göre; Acemoğlu, son dönemde gerilen Türkiye-ABD ilişkileri ile ilgili olarak, “Türkiye için zor zamanlar bunlar. Ama bence en büyük problemler Türkiye’de şu anda içten gelen problemler. Son 10 yıldır verimliliği düşük büyüme özellikle tüketime bağlı, devlet harcamalarına, devlet bankalarına bağlı bir büyüme tablosu var. Türkiye’deki şirket bilânçoları, banka bilânçoları kötü durumda. Tüketici bilânçoları kötü durumda. Türkiye’nin ekonomik olarak çok zor dönemler var önünde. Tabiî ki dışarıdan gelen unsurlar buna katkıda bulunabilir, ama asıl problemler içeride” diye konuştu.

2008’den sonra...

MIT Profesörü Daron Acemoğlu, yaptığı sunumda, “Demokrasinin bir krizden geçtiği doğru. Bunu en net olarak Türkiye’de görüyoruz. Türkiye’deki kurumların kalitesine bakalım. OECD verilerine göre, birçok kurumsal açıdan 2000’li yılların başında Türkiye’nin iyileştiğini görüyoruz. Bu tabii ekonomik reformların çok hızlı yapıldığı, yargı reformlarının yapıldığı, yolsuzlukların kontrol altına alındığı bir dönem. Ama 2008’den (hatta 2006’dan) sonra kurumların hepsi negatife gidiyorlar. Kurumlarda çok hızlı şekilde bir kötüleşme görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.