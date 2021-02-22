Demokrasi mücadelemize katkılarını takdirle karşılıyorum

KEMAL KILIÇDAROĞLU (CHP Genel Başkanı)

Yayın hayatında 52’nci yılına ulaşan Yeni Asya Gazetesi, demokrasilerin dördüncü gücü olan medyaya yönelik baskıların giderek ağırlaştığı bu dönemde de halkın haber alma hürriyetini ve ifade özgürlüğünü savunmayı sürdürüyor. Demokrasilerin dayanağı, bir toplumu oluşturan farklı kesimlerin, zenginlik kabul edilerek birbirini dinlemesi, anlaması ve temel değerler üzerinde ortaklaşmasıdır. Bu anlamda bizim de temel hedefimiz, güzel ülkemizi tüm zenginlikleri ile birlikte, eksiksiz bir demokrasiye kavuşturmaktır. Dil, din, ırk, yaşam biçimi fark etmeksizin, demokrasi temelinde bir araya geldiğimiz her bir yurttaşımızla yürüdüğümüz bu yolun sonunda, ülkemizi refah ve huzura kavuşturacağımıza inanıyorum. Yeni Asya Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümü kutlarken, demokrasi mücadelemize sağladığı katkıları da takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum.

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