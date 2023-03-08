MİLLET İTTİFAKINDAN MESAJLAR: ADAYIMIZ KİŞİ DEĞİL, HEPİMİZ; DEMOKRASİ, HÜRRİYET VE ADALET. HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Hayırlı Olsun

Millet İttifakı'nın Genel Başkanları ile Yavaş ve İmamoğlu hangi açıklamalarda bulundu?

Kılıçdaroğlu: Bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım

AHMET TERZİ - ANKARA

TOPYEKUN DEĞİŞİM

KILIÇDAROĞLU: “Bu düzeni değiştirecek olan sizlersiniz. Bu, topyekûn bir değişimin başlangıcı. Hak ettiğimiz düzeni beraber kuracağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiz.”

TARİH YAZACAĞIZ

- UYSAL: “Adayımız demokrasi, cumhuriyet, adalet, hürriyet. Adayımız bir kişi değil, millet.”

- AKŞENER: “Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız.”

- KARAMOLLAOĞLU: “Hayırlı uğurlu olsun.”

- DAVUTOĞLU: “Hep birlikte kazanacağız, bu zaferin kaybedeni olmayacak.”

- BABACAN: “Türkiye için şimdi kenetlenme vakti. Seçim gecesi tarihî başarıya imzamızı atacağız.”

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Demokrasi ve adalet kazanacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, adaylık açıklamasında yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu ‘Adaylarımız…’ mesajıyla “millete” vurgu yaparak paylaşırken, DP lideri Uysal, açıklamasında “adayımız demokrasi, adayımız adalet” vurgusu yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, “Adaylarımız…” mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı. Videoda yer alanlar özetle şöyle: “Ben, uzun bir yolculuktan geldim. Yol boyunca heybemi bu güzel ülkenin insanlarının öyküleriyle doldurdum. Onların yüzleri, sesleri, özlemleri bana pusula oldu. Şimdi onlarla birlikte adayım. Bize ‘kader’ dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz.

“Sevgili halkım, sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim; kimler aday biliyor musunuz? Ankara’da elektriği kesilen İbrahim’e misafir oldum. İbrahim Bey adaydır. Bartın’da maden faciasında hayatını kaybeden maden işçisi Rıdvan’ın ailesini ziyaret etmiştim. Rahmetli Rıdvan’ın oğlu Emrullah adaydır. Şanlıurfa’da evladı için nöbet tutan Emine Şenyaşar’a sarıldım. Emine Hanım adaydır. 8 Şubat’ta Samandağ’da ‘İçeride annem, abim ve babam var; ses veriyorlar. Termal kamerada ısı da var ama girecek ekipman yok’ diye bize feryat eden gencimiz aday. Tüm depremzedeler aday. Böyle bilmeniz gerekiyor.

28 ŞUBAT’TA ÖĞRETMENLİKTEN ATILANLAR DA ADAY

“Ekmeğini çöpten çıkartan, ekmek teknesi gasp edilen kağıt toplayıcılarının deposuna gittim, çaylarını içtim. İşte oradaki Baver Bey aday. ‘Süt veren ineğimi kesip kredimi ödüyorum’ diye feryadını dinlediğim çiftçi Meliha Hanım aday. 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesine gittim, onları dinledim. Sultan Hanım da aday. Ergenekon kumpasıyla canına kastettikleri Kuddisi Okkır’ın evine gittim. Beni metanetle karşılayan Sabriye Okkır Hanım da aday.

“Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş’in eşi Ayşe Hanım da aday. 73 yaşında Kazdağları’nı savunan Hanife Teyze de aday. KPSS’de derece yapmasına rağmen atanamayan Salihcan’ı dinlemiştim. Salihcan da aday. Gezi Parkı davasında haksız yere hapis yapan şehir plancı Tayfun’un biricik kızı Vera’mız da aday. Sadece ben değil, 84 milyon aday.

“ADAY BEN DEĞİLİM, ADAY HEPİMİZ”

Sadece bana oy vermeyeceksiniz. Siz; kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Çünkü bu düzeni değiştirecek olan sizlersiniz. Bu, topyekûn bir değişimin başlangıcı. Halktan çalınanı halka geri vereceğiz. Hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiz. Evet, söylemiştim ‘Başlıyoruz’ diye. Sevgili halkım eyvallah, başlıyoruz.”

“Bizim adayımız bir kişi değil, millet”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, adaylık açıklamasından sonra, “Bizim gayretimiz, ülkenin gençleri doğdukları topraklarda doyabilsin, hayal kurabilsin; çocuklarımız borçsuz doğabilsin, milletimiz korkusuz yaşayabilsin, herkes konuşabilsin, bu topraklar yeniden bereketlensin, esnafı çiftçisi üretebilsin... Bizim derdimiz, kendi kaderlerini milletin kaderi ile aynileştirenlere karşı, bir kez daha milletimiz kendi kaderine hakim olabilsin... Ve dolayısıyla adayımız demokrasi, adayımız cumhuriyet, adayımız adalet, adayımız hürriyet. Bizim adayımız bir kişi değil, millet” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise “Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Hep birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Herkesin içine sinen bir çözüm oldu

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yaptıkları toplantının ittifakın adayının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu duyurulduktan sonra açıklamalarda bulundu. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Pazar günü öğleden sonra bu hareketlilik bize intikal etti. Arkasından gece yoğun bir telefon trafiği yaşadık, gece 2.30’a kadar. Ertesi gün toplantıya kadar da devam etti. Sonuçta uzlaşıyla bitirdik. Bu çok kıymetli bir şey. Sanırım herkesin içine sinen ve iyi bir çözüm oldu bu. Vatandaşlarımızın gönlünden geçen, ‘O mu olsun bu mu olsun’ dediği hepimiz buradayız” dedi.

MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da partisi önünde Cumhurbaşkanı adayının açıklandığı fotoğrafla birlikte imzalanan yol haritasını paylaşarak, “Ortak Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dır. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun!” mesajını paylaştı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, 6 genel başkanının imzaladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi Geçiş Sürecinin Yol Haritası ile birlikte üç fotoğrafla birlikte, “Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız” mesajını paylaştı.