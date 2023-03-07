Millet İttifakı'nın Genel Başkanları ile Yavaş ve İmamoğlu hangi açıklamalarda bulundu?

'Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. MİLLET İTTİFAKINA DAHİL 6 PARTİNİN LİDERİ GEÇİŞ SÜRECİ YOL HARİTASINI AÇIKLADI. GENEL BAŞKANLARLA İSTANBUL VE ANKARA BELEDİYE BAŞKANLARI CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAK.

Hayırlı Olsun

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Temel Karamollaoğlu, 5 saat süren toplantının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplananlara hitaben yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

5 saat süren toplantı sonrası 6 lider açıklama yapmak üzere Saadet Partisi Genel Merkezi önüne geldi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklamak üzere Temel Karamollaoğlu söz aldı.

Karamollaoğlu: Bu görevin hayırlı olmasını diliyorum

Bugün aynı zamanda Berat Kandilinin idrak edildiğini, 'Üç Aylar'ın içinde olunduğunu ve Ramazan ayına çok kısa bir zaman kaldığını belirten Karamollaoğlu, "Bundan dolayı Cenab-ı Hakk'ın bu gece hürmetine aldığımız kararları başarıyla neticelendirmesini niyaz ediyorum" diye konuştu.

İçinde bulunulan günlerin acılı olduğunu, on binlerce kişinin hayatına veda ettiğini, birçok şehirde binaların yıkıldığını anlatan Karamollaoğlu, vefat edenlere rahmet, vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Karamollaoğlu, "Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini hepiniz biliyorsunuz. Sizi daha fazla burada tutmak istemiyorum. Hava biraz soğuk, aynı zamanda mübarek bir gecedeyiz. Bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı, önemli olan siz kardeşlerimize duyurmayı bir görev addediyorum." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyuran Karamollaoğlu, "Bu görevin hayırlı olmasını diliyor, inşallah seçimlerin ardından da kendisine başarılar temennisinde bulunuyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz

Ardından kürsüye Kılıçdaroğlu geldi.

Partilerin genel başkanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, Yunus Emre'nin "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz." sözlerini hatırlattı, bu sözden aldıkları ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktıklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu sofra Halil İbrahim Sofrası'dır. Halil İbrahim Sofrası, komşusu açken tok yatmamaktır, Halil İbrahim Sofrası tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir. Halil İbrahim Sofrası, zulmün sona ermesi, hakkın, hukukun ve adaletin hakim kılınması demektir. Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz.

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde de mutabık kalmış bulunuyoruz, 11 madde... Az önce içeride sonuçlandı ve onu basın mensuplarıyla paylaşacağız. Bu kapsamda parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil diğer partilerimizin sayın genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Şunu da belirtmek isterim, Millet İttifakı'nın kapısı, ortak Türkiye hayalimizi paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt etmeksizin 85 milyon insanımızı yürekten selamlıyoruz."

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Bizim adayımız bir kişi değil millet

Uysal'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

''Bizim gayretimiz, ülkenin gençleri doğdukları topraklarda doyabilsin, hayal kurabilsin, çocuklarımız borçsuz doğabilsin, milletimiz korkusuz yaşayabilsin, herkes konuşabilsin, bu topraklar yeniden bereketlensin, esnafı çiftçisi üretebilsin...

Bizim derdimiz, kendi kaderlerini milletin kaderi ile aynileştirenlere karşı, bir kez daha milletimiz kendi kaderine hakim olabilsin...

Ve dolayısıyla adayımız, demokrasi, adayımız cumhuriyet, adayımız adalet, adayımız hürriyet. Bizim adayımız bir kişi değil millet.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun @kilicdarogluk adaylığı Vatanımıza, Milletimize hayırlı uğurlu olsun.''

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Birleşe birleşe kazanacağız”

Babacan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın @kilicdarogluk’dur. Açık havada saatlerce toplantımızın bitmesini bekleyen vatandaşlarımızın dediği gibi “Birleşe birleşe kazanacağız.” Türkiye için şimdi kenetlenme vakti. Seçim gecesi tarihi başarıya imzamızı atacağız.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Bu zaferin kaybedeni olmayacak

Davutoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sn. @kilicdarogluk'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun.Hep birlikte kazanacağız, bu zaferin kaybedeni olmayacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız…

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız' açıklamasında bulundu.

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YOL HARİTASI PAYLAŞILDI

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ SÜRECİNİN YOL HARİTASI - 6 MART 2023

Millet İttifakı'nın yol haritasının açıklandığı metinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bir ayrıntı yer aldı. 12. maddede, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaktır." denildi.

6 liderin imzaladığı güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritasının tam metni şöyle:

1. Geçiş Sürecinde Türkiye'yi; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı denge ve denetleme esasları çerçevesinde, istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz,

2. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişiyle ilgili Anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlayacak ve yürürlüğe girecektir.

3. Geçiş Sürecinde Millet İttifakına dahil diğer partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır.

4. Bakanlık dağılımı, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurulları ve ofisleri lağvedilecektir.

5. Bakanların atanma ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır.

6. Geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır.

7. Cumhurbaşkanlığı kabinesi (Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar) yetki ve görev dağılımı, Anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenecektir.

8. Cumhurbaşkanı; seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikalar, Cumhurbaşkanlığı Kararları, Kararnameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır.

9. Geçiş Sürecinde yasama faaliyetlerinin iş birliği içinde gerçekleşmesi koordine edecek mekanizmalar oluşturulacaktır.

10. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut Cumhurbaşkanının -var ise- siyasi parti üteliği sona erecektir.

11. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM görev sürecini tamamlayacaktır.

12. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaktır.

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''Aday sadece ben değilim. 84 milyon aday!''

Altılı Masa toplantısının ardından CHP'li isimler CHP Genel Merkezi önüne gitti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile kürsüye çıktı. Ardından "Cumhurbaşkanı Yardımcısı" olarak kürsüye İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş da çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bugün bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım. Uzun zamana yayılan bir emeğin, özveriyle ilmek ilmek örülmüş bir ortak aklın sözcüsü olarak sizlerleyim.

Ben ve ittifakımız bu ülkeyi akılla, erdemle ve liyakatle yönetmeye adayız.

Ben sadece bir Cumhurbaşkanı adayı değilim; bereket, huzur ve adalet hasretinin adayıyım. Gülümseyen yüzleri tekrar görmek için adayım. Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım.

Gönülleri kazanmaya, kaygıları gidermeye, korkuları aşmaya, küslükleri barıştırmaya, sofralara bereketi getirmek için adayım… Ama sadece ben değil, her vatandaşım, oy vermeye gidecek olan herkes, bu ülkeyi olması gerektiği ve hak ettiği yaşam için değiştirmeye adaydır.

Ben uzun bir yolculuktan geldim… Yol boyunca heybemi, bu güzel ülkenin insanlarının öyküleriyle doldurdum… Onların yüzleri, sesleri, özlemleri bana pusula oldu. Şimdi onlarla birlikte adayım, adayız! Bize kader dedikleri bu nizamı, değiştirmek istiyoruz!

Kimler aday biliyor musunuz? Ankara’da elektriği kesilen İbrahim’e misafir oldum. İbrahim Bey aday. Bartın maden faciasında hayatını kaybeden maden işçisi Rıdvan’ın ailesini ziyaret etmiştim. Rahmetli Rıdvan’ın oğlu Emrullah aday. Şanlıurfa’da evladı için nöbet tutan Emine Şenyaşar’a sarıldım. Emine Hanım aday. 8 Şubat’ta Hatay Samandağ’da, "İçeride annem, abim ve babam var. Ses veriyorlar, termal kamerada ısı da var ama girecek ekipman yok" diye bize feryat eden gencimiz aday. Tüm depremzedelerimiz aday. Ekmeğini çöpten çıkartan, ekmek teknesi gasp edilen kâğıt toplayıcıların deposuna gittim çaylarını içtim. İşte oradaki Baver Bey aday. Süt veren ineğimi kestirip kredi ödüyorum diye feryadını dinlediğim, çiftçi Meliha Hanım aday. 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesine gittim. Onları dinledim. Sultan Hanım aday. Ergenekon kumpasıyla canına kastedilen Kuddisi Okkır’ın evine gittim. Beni metanetle karşılayan Sabriye Okkır Hanım aday. Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş’in eşi Ayşe Hanım aday. 73 yaşında Kaz dağlarını savunan Hanife Hanım teyze aday. KPSS’de derece yapmasına rağmen atanamayan Salihcan’ı dinlemiştim. Salihcan aday. Gezi parkı davasında haksız yere hapis yatan, şehir plancısı Tayfun’un kızı biricik evladımız, Veramız aday.

Aday sadece ben değilim. 84 milyon aday! Hani şu, SADAT militanlarıyla korkuttuklarını sandıkları 84 milyon… Ekmeği, suyu, geleceği çalınmış, o 84 milyon aday. Çaldıkları 418 Milyar doları geri isteyen herkes aday.

Sadece bana oy vermeyeceksiniz. Siz kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Çünkü bu düzeni değiştirecek olan sizlersiniz. Bu topyekûn bir değişimin başlangıcı. Halktan çalınanı halka geri vereceğiz. Hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiziz. Başlıyoruz sevgili halkım, başlıyoruz…"

Yavaş ve İmamoğlu'nun Paylaşımları

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Birlikte rahmet vardır, bereket vardır. Sayın Genel Başkanlarımıza teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz."

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"İnanıyoruz ki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız."

Yavaş ve İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Twitter'dan teşekkür paylaşımında bulundu.

Yavaş ve İmamoğlu, aynı metni paylaştı:

"Milletimizin arzusu doğrultusunda, ittifakımızın bir bütün halinde yola devam etmesi son derece önemliydi. Bu doğrultuda bugün bizleri ağırlayan ve samimi bir istişarede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener'e teşekkürü borç biliriz."