CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına son kez katıldığını söyledi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Kılıçdaroğlu, "Bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım." dedi.

Hayırlı Olsun

Millet İttifakı'nın Genel Başkanları ile Yavaş ve İmamoğlu hangi açıklamalarda bulundu?

Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın aday belirleme sürecinde anlaşmazlık yaşadığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ilgili ''özel'' görüş ve değerlendirmelere de yer verdiği konuşmasında şunları söyledi:

"Grup kürsümüze, bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıklarımızı arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor. Bu salon, bu kürsü aslında benim evim, sizler de benim yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum; hoş geldiniz, şeref, onur verdiniz.

''BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ''

Biliyorum sarayın yol arkadaşı olmak kolaydır, orada para, pul, şan şöhret, güç, kibir, nefse teslim olmak, haram, günah vardır. Zulüm kokar o sarayın dar koridorları. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak ise hiç kolay değil, zordur. Bay Kemal'in yol arkadaşlığı ızdıraplıdır, uzun ve ince bir yoldur, tehlikelerle doludur. Başınıza her an, her şey gelebilir, her sabah 'ya nasip' diyerek ailelerinizden ayrılırsınız. Parası, pulu da yoktur Bay Kemal'in. Sarayı da yoktur. Başına her şey gelmiştir, hakkında her türlü algı yapılmıştır ama yine de Bay Kemal'in yolunda sizinle yürümek gibi bir onuru ve şerefi taşıyorum. Birlikte yürüyeceğiz. Sizler Bay Kemal ile beraber yürümeye karar verdiniz, bu yolu seçtiniz.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Sizin bu tercihinizi yüreğime yazdım. Bay Kemal'in sizler gibi gerçek dostları vardır. Bay Kemal ile yürümek akıldan öte bir yürek işidir. O büyük yürek de siz de var. Bu nedenle hepinizi yürekten kutluyorum. Bay Kemal'in şansı da budur; sizin o kocaman yüreğiniz. Başınızı hep dik tuttunuz, karanlığın üzerinizi kaplamasına asla izin vermediniz ve bugün zalimlerin tahtlarını yıkmaya çok yakınız, buna inanın. Sizin gibi yol arkadaşlarımız olduğu için onur ve gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun, hakkınızı helal edin.

"GERÇEKTEN UMUTLUYUM"

Saraylıların her şeyleri varmış gibi görünüyor ama hiçbir şeyleri yok. Bizim ise her şeyimiz var. mazlumlar için atan kocaman yüreklerimiz var. Bu kürsüden yıllarca mazlumların acı feryatlarını duyurduk. Bu kürsüde insanlarımızın onuru ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum dostlarım; umutluyum be dostlarım, gerçekten umutluyum.

ŞUNU DA SÖYLEMEDEN GEÇEMEYECEĞİM

Her gün, Türkiye'de herkesin yenilenmiş gibi uyanacağı bir günü, dünyayı hayal ediyorum, yelkenleri hareket ettirecek rüzgarları, bize doğru uçan özgür kuşları düşünüyorum. Bu deliliği hep birlikte yapacağız, hep beraber yapacağız. İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacağız bu deliliği. Çünkü Meral Hanım merttir, büyük mücadeleler veriyor. Ve bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir, yeri geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumu bütün dostlarımın bilmesini isterim. İlk görüş ayrılığında bazı insanlar, bilakis kendisini hiç tanımayan bazı insanlar, söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi de hiç tanımamışsınız, tanıyın. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; gerekirse yumruğunu masaya vurur diyorum ya arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum.

LİDERLERE MESAJ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bilge ve cesurdur. Yüreği cesaretle dolu olanın yolu hep aydınlık olur. Bu bilge, Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. O hepimizin iyi tanıması gereken siyasi bir aktör ve bilgedir. Ona da selam ve sayglarımızı iletiyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile de bitireceğiz bu deliliği. Ahmet Bey'in gerçekten de güçlü bir entelektüel birikimi var. O, bu süreci toparlayanların başında gelir. Yeniden yolumuza döndük. Günlerdir uyumuyor bu lider, bilin istiyorum. O da çorbada tuzu olan çok değerli bir insan.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gibi genç bir liderle Türkiye'nin perişanlığına son vereceğiz.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Bey ile de bu deliliğe son vereceğiz. Menderes ve Demirel'in gençliği vardır onun yüzünde de yüreğinde de. Yürür karanlığın üzerine, bilin istiyorum. Yürekli, cesur ve genç bir liderdir.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ YANIMDA OLACAK"

İki kişi daha var. O iki kişiyi siz de gayet iyi ve yakından tanıyorsunuz. Bu kürsüde söylemiştim, tam karşıda oturuyordu; evladım Ekrem İmamoğlu. O da yanımda olacak. Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz, birbirimizi koruyup kolladığımız, en zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş... O da buradadır. Büyük lokma yiyeceğiz ama artık büyük laf etmeyeceğiz. Dostlarımız bilsin ki öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz ve bir gün tüm bunlar geçecek, şafak tatlı bir gülümseme ile doğacak. Birbirimize bakacağız, birbirimizi kucaklayacağız, 'başardık' diyeceğiz. Hakkınızı helal edin dostlarım. Haydi Bismillah.

DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK

Toplantı sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile deprem bölgesine gideceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Depremzedelerin sorunlarının dillendirildiği ortam olması gerekiyor." dedi.

"Deprem bölgesinde seçim güvenliği konusunda endişe taşıyor musunuz?" sorusuna da cevap veren CHP lideri, "Sandık güvenliği sağlanır endişe taşımıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aday belirleme sürecindeki krize de değinen Kılıçdaroğlu, "Tartışmak doğaldır, önemli olan tartışmaları sonuca bağlamaktır." diye konuştu.