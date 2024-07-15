Demokrasi ve hukuk yoksa istikrarlı bir ekonomi de olmaz

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu 15 Temmuz’un 8’inci yıl dönümünde açıklama yaptı.

Açıklamada “15 Temmuz’un yıl dönümünde yalnızca geçmişi anmakla kalmamalı, aynı zamanda geleceğe de odaklanmalıyız. Çünkü demokratikleştirme sürecinde yaşadığımız savrulma ve kırılmalar, sosyal adaletten ekonomiye kadar pek çok alanda istikrarsızlığa ve sorunlarımızın derinleşmesine yol açıyor. Sosyal adaleti zedeleyen istikrarsızlık aynı zamanda eğitim, inovasyon, katma değerli üretim, rekabetçilik ve benzeri sorunların çözümünü de zorlaştırıyor” denildi. AA

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