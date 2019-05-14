DP’NİN 14 MAYIS 1950’DEKİ ZAFERİNİN 69. YILI

MENDERES’İN PARTİSİ YÜZDE 53.35 ALMIŞTI

Türkİye ilk serbest ve çok partili seçimleri 14 Mayıs 1950’de yapabilmiş ve o seçimleri merhum Adnan Menderes’in partisi DP yüzde 53.35 oy alarak kazanmıştı. Aradan geçen süre zarfında büyük demokrasi mücadeleleri verildi ve bu mücadeleler muhtıra ve darbelerle kesintiye uğradı. Millet tam ve işleyen bir demokrasiyi, hür ve âdil seçimleri, liyakat ve ehliyeti dikkate alan Büyük Türkiye’ye hasret duyuyor.

GELDİĞİMİZ NOKTA SON DERECE ÜRKÜTÜCÜ

14 Mayıs 1950 seçimlerinin demokratlar için Demokrasi Bayramı olduğunu ifade eden DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, yayınladığı mesajda şöyle dedi: “Türk siyasî hayatında çok partili sistem içinde ilk serbest seçimlerin yapılması üzerinden 69 yıl geçtikten sonra, ‘Demokrasiyi nasıl daha işler kılabiliriz?’ tartışması yerine ‘demokrasiyi geri getirmek’ şeklinde bir tartışma içinde olmak, buna vesile olayları yaşamak, ülkemiz için, geleceğimiz için son derece ürkütücüdür.”

***

Demokrasinin 69. yıldönümünde de Demokrasiye Hasretiz

Türkiye’nin ilk demokratik ve adil seçiminin yapıldığı 14 Mayıs tarihi, her yıl demokrasi bayramı olarak kutlanıyor. Türkiye, demokrasi bayramının 69. yıldönümünde de demokrasiye hasret.

YSK’nın kararına rağmen millet iradesi yine oluşacak

Demokrasinin kararlarla değil, kararlılıkla ve inançla hayat bulduğunu ifade eden Uysal, “ Bu bakımdan YSK her ne karar alırsa alsın, silahlara, tanklara, topa, tüfeğe eğilmeyen ve elbet vücut bulan millet iradesi, yine oluşacaktır. Demokrasiye dair umutlarımız, demokrasiye ve milletin iradesine olan inancımızla ‘bayram gibi’ kutlayacağımız yıl dönümleri dileğiyle, 69 yıl evvel milletin namusunu namusu bilmiş YSK Üyelerini, ‘hür seçimler’in tecellisinde emeği olan kıymetli şahsiyetleri, vesileyle Başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygıyla anıyor, demokrasinin ölmez bir mefkure olduğu hatırlatması ile bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye’nin ilk demokratik ve adil seçiminin yapıldığı tarih 14 Mayıs 1950 yılıydı. Bu tarih her yıl demokrasi bayramı olarak kutlanıyor. Türkiye, demokrasi bayramını, 69. yıldönümünde de demokrasiye hasret bir şekilde kutluyor. Türkiye’de tek parti rejimden, iktidarların seçimle gelip, seçimle gittiği sistem olan demokrasiye geçiş 7 Ocak 1946’da kurulan Demokrat Parti’nin millet iradesiyle iktidara geldiği 14 Mayıs 1950’de gerçekleşti. Merhum Adnan Menderes’in DP’nin ilk kongresinde, “Devlet partisi, devlet kılıcını kuşanmış, hükümet arabasına binmiş, cansız ve idealsiz bir kadrodan ibaret kalmıştır. Memleketin yürüttüğü demokrasi yolunda hürriyeti sevenlerin hizmeti büyük olmuştur. Demokrasi dâvâsında partimizin yolu açık ve milletimizin bahtı aydınlık olsun” demişti. Menderes hükümeti 14 Mayıs 1950’de yapılan genel seçimde 487 milletvekilliğinin 408’ini kazanmış, 2 Haziran 1950’de güvenoyu almıştı.

***

Herkes faturayı birbirine kesmeye çalışacak

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur 14 Mayıs vesilesiyle yazdığı dünkü yazısında bu günü ‘demokrasinin buruk doğum günü’ olarak değerlendirdi. 31 Mart İstanbul seçimlerini hatırlatan Oğur, “Demokrasinin buruk doğum günü kutlaması…” başlıklı yazısında, “14 Mayıs 1950’den geriye sadece Demokrat Parti’nin beyaz İhtilali değil, 27 yıllık bir tek parti iktidarının Milli Şef’inin demokratik olgunluğu da kaldı. Çünkü demokrasi sadece seçimlerde kazananların iktidarları devraldığı bir rejim değil, kaybedenlerin de olgunlukla iktidarları devrettiği bir rejim. Maalesef Türkiye, demokrasinin 69. yaş gününe bu olgunluğun gösterilemediği 31 Mart İstanbul seçimlerinin gölgesinde giriyor. Muhtemelen bugün ortaya ikna edici bir delil bile koymaya gerek duymadan “Çünkü çaldılar” deyip gülüp eğlenenler de yıllar sonra İnönü’nün 46 seçimleri için yaptığına benzer özeleştiriler yapacaklar. Bugünlerin aktörlerinin hatıralarında bu işlerin arkasındaki Recep Pekerlerin, Cevat Kerimlerin adları yer alacak, herkes faturayı birbirine kesmeye çalışacak ama yine iş işten geçmiş olacak. Yine de bu mirasın değerini bilenlerin ve korumaya çalışanların 14 Mayıs Demokrasi Bayramı kutlu olsun...” ifadelerini kullandı.

***

Demokrasi bayramına YSK gölgesi

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal “69 yıl önce Türk Demokrasisi’nin doğumuna ebelik eden YSK, bugün aldığı kararla demokrasinin üzerine toprak sermek istemekte ya da sermek isteyenlere küreklik etmektedir” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 14 Mayıs’ın yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda YSK’nın verdiği kararlara ilişkin eleştirilerde bulunarak “Demokrasiye dair umutlarımız, demokrasiye ve milletin iradesine olan inancımızla “bayram gibi” kutlayacağımız yıl dönümleri dileğiyle, 69 yıl evvel milletin namusunu namusu bilmiş YSK Üyelerini, ‘hür seçimler’in tecellisinde emeği olan kıymetli şahsiyetleri, vesileyle Başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygıyla anıyor, demokrasinin ölmez bir mefkure olduğu hatırlatması ile bayramınızı tebrik ediyorum” dedi. Çok partili sisteme geçişteki ilk serbest, hür seçimlerin yapıldığı ve Demokrat Parti’nin 27 yıllık tek parti dönemine son vererek iktidara geldiği gün olan 14 Mayıs 1950 seçimlerinin Demokratlar için Demokrasi Bayramı olduğunu ifade eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bugün, Türk demokrasisinin, 14 Mayıs 1950 yılında gerçekleşen ‘hür’ seçimler’ vesilesiyle doğum günü, biz demokratlar içinse ‘demokrasi bayramı’; kutlu olsun” dedi.

Geleceğimiz için son derece ürkütücü

Uysal, 69 yıldır, türlü müdahalelere, bir takım güçlerin tasallutuna, kimilerinin tahakkümüne karşı, defalarca kesintiye uğramasına rağmen, dün ve bugün çeşitli şekillerde örselenmeye devam edilirken dahi, geleceğe dair sahip olduğumuz umut ve demokrasi için mücadele etmiş herkesin aziz hatırası namına kutladıklarını ve kutlamayı da devam edeceklerini belirterek, “Türk Siyasi hayatında çok partili sistem içinde ilk serbest seçimlerin yapılması üzerinden 69 yıl geçtikten sonra, ‘demokrasiyi nasıl daha işler kılabiliriz’ tartışması yerine ‘demokrasiyi geri getirmek’ şeklinde bir tartışma içinde olmak, buna vesile olayları yaşamak, ülkemiz için, geleceğimiz için son derece ürkütücüdür” dedi.

Demokrasi bu kararla baltalanmak istendi

1839 Tanzimat Fermanı’ndan itibaren defaatle denenen ancak 14 Mayıs 1950 seçimlerine kadar vakıf olunamayan “hür seçimler”in demokrasinin yerleşmesi, işlerlik kazanması bakımından mihenk taşı olduğunu söyleyen Gültekin Uysal şunları söyledi; “Millet, idarecilerini tercih edebiliyor olduğunda, sahip olduğu egemenliği hür rızası ile emanet edebildiğinde, hürriyet bilinci, hak arama bilinci, adalet bilinci ve nihayetinde demokrasi bilinci yerleşecektir. 14 Mayıs Seçimleri milletimizin hak ve hürriyetlerine nasıl sahip çıkacağını da göstermiştir. Bugün 31 Mart seçimleri özelinde ve fakat son birkaç seçimdir aldığı kararlarla varlık gayesi sorgulanır hale gelen YSK, 14 Mayıs’tan hemen önce milletin namusunu muhafaza etmek gayesi ile kurulmuştur. 14 Mayıs 1950 Seçimleri, YSK’nın ‘hakem’liğinde, sevk ve idaresinde ‘hür’ kimliğine kavuşmuştur. Acı ki, 69 yıl önce Türk Demokrasisi’nin doğumuna ebelik eden YSK, bugün aldığı kararla demokrasinin üzerine toprak sermek istemekte ya da sermek isteyenlere küreklik etmektedir. Ülkemizin yüz binlerce sayfada anlatılamayacak iki yüz yıllık demokrasi gayretleri, demokrasiyi korumakla mükellef bir kurumun birkaç satırlık kararı ile baltalanmak istenmiştir.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA